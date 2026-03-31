Ciberataque nacional: estas son las instituciones afectadas y el impacto en Salta

inicia sesión o regístrate.
Un ciberataque de gran escala puso en jaque a organismos públicos de todo el país y tuvo impacto directo en Salta, donde se confirmaron afectaciones en sistemas vinculados al Ministerio de Seguridad, la Policía y el área de salud. La ofensiva, detectada en las últimas horas, habría sido ejecutada por el grupo internacional Chronus Team y generó más de 28 filtraciones de datos en simultáneo.
Según información oficial, en la provincia se registró una afectación en servidores de almacenamiento de la Policía de Salta, aunque desde el Gobierno aseguraron que “no se alteró el funcionamiento de los sistemas”. La situación ya fue denunciada ante la Fiscalía de Ciberdelito y también intervienen organismos nacionales especializados.
El impacto en Salta
El foco de preocupación está puesto en tres áreas sensibles:
- Ministerio de Seguridad de Salta
- Policía de Salta
- Salud Federal Salta (SAFESA)
A esto se suma el impacto en sistemas vinculados a la salud pública, lo que amplía el alcance del incidente y genera inquietud por la posible exposición de información crítica.
Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que se reforzaron los protocolos informáticos y que se trabaja junto al Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Informáticos para mitigar riesgos.
El alcance nacional del ataque
El ciberataque no se limitó a Salta. La amenaza incluyó a más de 30 organismos públicos y privados de distintas jurisdicciones. Entre ellos se encuentran:
Organismos nacionales y estratégicos
- Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)
- Banco Central de la República Argentina (BCRA)
- Jefatura de Gabinete de Ministros
- Ministerio de Salud de la Nación
- Ministerio de Educación de la Nación
- Sistema Federal de Medidas de Seguridad (SIMES)
Educación y organismos provinciales
- Consejo General de Educación de Entre Ríos
- Dirección General de Escuelas de Mendoza
- Ministerio de Educación de Jujuy
- Ministerio de Educación de Chubut
- Ministerio de Educación de Catamarca
- Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE)
Salud y obras sociales
- Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA)
- Ministerio de Salud de Buenos Aires
- Ministerio de Salud de Misiones
- Ministerio de Salud de Neuquén
- OSEP Mendoza
Fuerzas de seguridad
- Policía de Córdoba
- Policía de Entre Ríos
- Policía de Misiones
- Policía de Santiago del Estero
- Policía de Tucumán
Otros organismos y sistemas
- Dirección de Bomberos de Misiones
- Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires
- Sistema de Cuarentena de Corrientes (SIGECC)
- Revisión Técnica Obligatoria (RTO)
- Río Uruguay Seguros
Alerta por la filtración de datos
Uno de los casos más sensibles fue el de IOMA, que confirmó la filtración de padrones de afiliados, aunque aclaró que “no se vulneraron datos sensibles ni se afectó el funcionamiento del sistema”.
Desde la entidad advirtieron sobre posibles estafas y recordaron que no solicitan datos personales por vías informales, ante el riesgo de maniobras fraudulentas.