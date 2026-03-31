Ciberataque nacional: estas son las instituciones afectadas y el impacto en Salta

Un ciberataque de gran escala puso en jaque a organismos públicos de todo el país y tuvo impacto directo en Salta, donde se confirmaron afectaciones en sistemas vinculados al Ministerio de Seguridad, la Policía y el área de salud. La ofensiva, detectada en las últimas horas, habría sido ejecutada por el grupo internacional Chronus Team y generó más de 28 filtraciones de datos en simultáneo.

Según información oficial, en la provincia se registró una afectación en servidores de almacenamiento de la Policía de Salta, aunque desde el Gobierno aseguraron que “no se alteró el funcionamiento de los sistemas”. La situación ya fue denunciada ante la Fiscalía de Ciberdelito y también intervienen organismos nacionales especializados.

El impacto en Salta

El foco de preocupación está puesto en tres áreas sensibles:

Ministerio de Seguridad de Salta

Policía de Salta

Salud Federal Salta (SAFESA)

A esto se suma el impacto en sistemas vinculados a la salud pública, lo que amplía el alcance del incidente y genera inquietud por la posible exposición de información crítica.

Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que se reforzaron los protocolos informáticos y que se trabaja junto al Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Informáticos para mitigar riesgos.

El alcance nacional del ataque

El ciberataque no se limitó a Salta. La amenaza incluyó a más de 30 organismos públicos y privados de distintas jurisdicciones. Entre ellos se encuentran:

Organismos nacionales y estratégicos

Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)

Banco Central de la República Argentina (BCRA)

Jefatura de Gabinete de Ministros

Ministerio de Salud de la Nación

Ministerio de Educación de la Nación

Sistema Federal de Medidas de Seguridad (SIMES)

Educación y organismos provinciales

Consejo General de Educación de Entre Ríos

Dirección General de Escuelas de Mendoza

Ministerio de Educación de Jujuy

Ministerio de Educación de Chubut

Ministerio de Educación de Catamarca

Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE)

Salud y obras sociales

Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA)

Ministerio de Salud de Buenos Aires

Ministerio de Salud de Misiones

Ministerio de Salud de Neuquén

OSEP Mendoza

Fuerzas de seguridad

Policía de Córdoba

Policía de Entre Ríos

Policía de Misiones

Policía de Santiago del Estero

Policía de Tucumán

Otros organismos y sistemas

Dirección de Bomberos de Misiones

Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires

Sistema de Cuarentena de Corrientes (SIGECC)

Revisión Técnica Obligatoria (RTO)

Río Uruguay Seguros

Alerta por la filtración de datos

Uno de los casos más sensibles fue el de IOMA, que confirmó la filtración de padrones de afiliados, aunque aclaró que “no se vulneraron datos sensibles ni se afectó el funcionamiento del sistema”.

Desde la entidad advirtieron sobre posibles estafas y recordaron que no solicitan datos personales por vías informales, ante el riesgo de maniobras fraudulentas.