GP de Australia: Colapinto clasificó 16º en la práctica libre 3

La clasificación para el Gran Premio de Australia, disputada en el circuito de Albert Park, Melbourne, fue para George Russell (Mercedes), seguido de su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli, quienes dominaron ampliamente en los tiempos de vuelta.

Franco Colapinto logró pasar a la Q2 y quedó 16º

El piloto argentino, en la primera clasificación de la temporada, logró superar el primer corte y entrar a la Q2, pero el rendimiento del Alpine A526 estuvo muy lejos de lo visto durante la pretemporada en Bahréin y no pudo llegar a la zona que anhela junto al equipo, los puestos donde están los puntos en cada gran premio. Lo mismo sucedió con su compañero de equipo, Pierre Gasly, que también quedó eliminado en la Q2.

Colapinto, utilizando tres juegos de cubiertas nuevas para clasificar, marcó como mejor tiempo 1m.21s.276/1000, para quedar a 2s.336 de George Russell (Mercedes), quien había marcado el mejor tiempo en ese periodo clasificatorio y a 769/1000 de su compañero de equipo que se ubicó 14º.

En su comunicación con la prensa, Franco aseguró tener “una idea” sobre los problemas de rendimiento del A526, aunque reconoció: “Pero es muy difícil solucionarlo tan rápido. Lleva semanas de proceso diseñar una parte de un auto, que al final te vas dando cuenta de las cosas que le faltan o de los problemas que tiene, de lo que no. Capaz se correlaciona algo en el simulador, pero después llevarlo a la práctica y la realidad en pista es difícil”.

“Lleva muchos años...”, largó antes de reírse de su fallido. “¡Años espero que no! Pero meses y semanas de diseño, después de elaboración en la fábrica. Entonces lleva tiempo mejorar estas cosas. Creo que lo más importante es entender de dónde vienen un par de los problemas grandes del auto y trabajar en eso.”

Al ser consultado sobre la gestión de la batería, expresó: “Es difícil, especialmente cuando no tenes la gente de Mercedes, que es la gente que está haciendo el motor en tu equipo. Es un poquito más complicado encontrar la información que queres. Creo que, dentro de todo, trabajando bien y empujando con el equipo. Va a llevar tiempo progresar hasta donde queremos. Creo que tenemos buen ritmo en carrera”.

El accidente de Max Verstappen

Así fue la clasificación del Gran Premio de Australia

El resultado final de la clasificación para el Gran Premio de Australia mostró el dominio de Mercedes con sus dos pilotos marcando el 1-2 que les permitirá largar en primera línea, con George Russell que marcó 1m.18s.518/1000 a un promedio de 241,993 km/h, superando por 293 a Andrea Kimi Antonelli, quien destruyó su auto cuando faltaban 10 minutos para terminar la práctica libre 3 y el equipo lo reconstruyó en tiempo récord, pero durante la Q3, luego de marcar su tiempo, el Mercedes perdió un elemento de ventilación ocasionando una bandera roja.

En el inicio de la clasificación, Max Verstappen perdió el control de su Red Bull, cuando estaba iniciando su primera vuelta rápida, destrozándolo contra las defensas y quedando sin tiempos clasificatorios, por lo que ocupará el puesto 20 de la grilla, por delante de Calos Sainz (Williams) y Lance Stroll (Aston Martin) que no salieron a clasificar.

Completaron los diez primeros puestos: 3º Isack Hadjar (Red Bull) a 785/1000; 4º Charles Leclerc (Ferrari) a 809/1000; 5º Oscar Piastri (McLaren) a 862/1000; 6º Lando Norris (McLaren) a 957/1000; 7º Lewis Hamilton (Ferrari) a 960/1000, y ya a más de un segundo de diferencia, 8º Liam Lawson (Racing Bulls); 9º el debutante Arvid Limblad (Racing Bulls) y 10º Gabriel Bortoleto (Audi), quien no pudo salir a buscar su tiempo en la Q3 por un problema en su auto.

El Gran Premio de Australia, a 58 vueltas, se largará a la 01:00 hs. del domingo

