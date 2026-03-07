Fórmula 3: el argentino Mattia Colnaghi sumó un punto en su debut en el Gran Premio de Australia

El piloto ítalo-argentino de la escudería neerlandesa, Mattia Colnaghi, finalizó en el décimo lugar en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 3 y sumó un punto en su debut en la categoría.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el joven piloto de 17 años largó sexto y perdió posiciones con el transcurso de la carrera en el Circuito Albert Park de Melbourne, Australia, donde también se correrá el Gran Premio de la Fórmula 1 y 2.

En la vuelta 6, dos de sus rivales lo superaron relegándolo al noveno lugar. El argentino recuperó su lugar en la vuelta 8 cuando el italiano Brando Badoer que sufrió un trompo, acción que determinó que el Safety Car ingrese a retirar el monoplaza del europeo y se frene la carrera a 11 giros del final.

En ese entonces, Colnaghi conservó la posición pero sus neumáticos comenzaron a perder ritmo por lo que quedó relegado al puesto 13. Nuevamente, el Safety Car se hizo presente a dos giros del final por el accidente de Woohyun Shin.

La carrera no se reanudó, fue victoria del estadounidense Ugo Ugochukwu seguido por su compañero británico Freddie Slater y el japonés Taito Kato.

Por su parte Colnaghi finalizó décimotercero pero, por la sanción a tres de sus rivales, fue reclasificado al décimo puesto, sumando así un punto en su debut.