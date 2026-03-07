Argentina estrenará camiseta en la Finalissima contra España

La Selección argentina estrenará su indumentaria suplente para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en la Finalissima ante su par de España, con un detalle curioso ya que la albiceleste nunca salió campeón vistiendo un uniforme alternativo.

El seleccionado de Lionel Scaloni estrenará ante España su segunda camiseta, de cara a la Copa del Mundo, un uniforme absolutamente negro con detalles blancos y azules, como se había filtrado hace ya un tiempo en las redes sociales.

Si bien la revelación de esta equipación es algo que las selecciones deben hacer con un tiempo de antelación al inicio del certamen intercontinental, lo cierto es que la estadística de la albiceleste vistiendo la camiseta suplente en finales, no favorece a la Argentina ya que siempre salió campeón utilizando el tradicional manto celeste y blanco.

En el total de su historial como selección, la Argentina disputó tan solo dos finales vistiendo la camiseta suplente y ambas fueron mundiales, tanto en Italia en 1990 y en Brasil en 2014. En ambas finales, la albiceleste vistió de azul, cayó por 1-0 y ante el mismo rival: Alemania.

Dónde se juega la Finalissima

Si bien se anunció días pasados que la Finalíssima entre Argentina y España se iba a suspender por el conflicto bélico en Medio Oriente, lo cierto es que ni UEFA ni Conmebol tomaron una decisión definitiva, ni tampoco confirmaron el cambio de sede.

Este duelo que enfrenta al campeón de América con el campeón de Europa, está previsto para el 27 de marzo, en el estadio de Qatar, en Doha.

El panorama comenzó a despejarse favorablemente para la realización de este partido, cuando el Gobierno de Irán anunció la suspensión de los bombardeos contra los países vecinos.