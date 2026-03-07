PUBLICIDAD

7 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
+5493874749361
Deportes

Inter Miami vs DC United, EN VIVO, con Messi como titular, tras su encuentro con Trump

Tras la visita de Messi y todo el plantel a Donald Trump, El equipo de Javier Mascherano juega en el M&T Bank Stadium de Baltimore, por la fecha 3 de la Major League Soccer.
Sabado, 07 de marzo de 2026 18:51

Inter Miami vence a DC United por 2 a 0 en el M&T Bank Stadium de Baltimore, por una nueva jornada de la MLS. El conjunto de Javier Mascherano llega en alza tras el 4-2 sobre Orlando City, mientras que el equipo de Washington buscará recuperarse después de la caída 1-0 ante Austin FC. Ambos comenzaron la temporada con tres puntos.

Rodrigo De Paul abrió el marcador a los 17 minutos con un remate cruzado. Diez minutos después, Messi estiró la ventaja y marcó el 2 a 0.

La previa de este encuentro quedó marcada por la visita del plantel a Donald Trump en la Casa Blanca. Trump elogió a Messi y a Mascherano, pero también hizo referencias a Irán, Venezuela y Cuba durante la ceremonia. El capitán argentino no tomó la palabra, aunque su saludo con el mandatario lo dejó otra vez en el centro de la escena.

Partido en desarrollo...

Formaciones confirmadas

DC United: Sean Johnson; Silvan Hefti, Lucas Bartlett, Kye Rowles y Keisuke Kurokawa; Gabriel Pirani, Brandon Servania, Matti Peltola y João Peglow; Tai Baribo y Jackson Hopkins.

Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael Silva y Noah Allen; Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Mateo Silvetti y Telasco Segovia; Lionel Messi y Germán Berterame.

Temas de la nota

Temas de la nota

Últimas noticias

