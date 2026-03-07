Pánico en La Rioja: se registró un sismo de 5 grados de magnitud

Un fuerte sismo de 5 grados de magnitud sacudió esta tarde a varias localidades de La Rioja, al tiempo que hubo réplicas en las provincias de Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sismológica (INPRES).

Asimismo, el organismo confirmó que el movimiento telúrico se registró a 147 kilómetros de profundidad a las 14.13 de este sábado, y tuvo como epicentro la localidad de Ulapes, a unos 35 kilómetros de Chepes, en la zona sur de La Rioja.

Por su parte, en territorio cordobés el temblor se percibió a varios kilómetros de distancia del epicentro, en las ciudades de Mina Clavero, Villa Dolores, Anisacate, Villa Carlos Paz, La Falda y Alta Gracia.

Además de Córdoba y de las ciudades riojanas, el sismo extendió su alcance hacia otras localidades vecinas como Villa San Agustín y Ciudad de San Juan (San Juan), la Ciudad de San Luis y la localidad puntana de Quines, como así también en la Ciudad de Mendoza, aunque en forma leve.