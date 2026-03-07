Irán atacó el aeropuerto de Dubai y suspendieron todas las operaciones 

El aeropuerto internacional de Dubai anunció este sábadola suspensión temporal de sus operaciones luego de un ataque atribuido a Irán. La decisión se tomó por motivos de seguridad mientras las autoridades de Emiratos Árabes Unidos enfrentaban la situación.

La terminal aérea, considerada la de mayor tráfico internacional del mundo, interrumpió sus actividades para proteger a pasajeros, tripulaciones y personal que se encontraban en el lugar al momento del incidente.

La Oficina de Medios de Comunicación de Dubái informó, a través de la red social X, que las operaciones fueron detenidas de manera preventiva.

"Por la seguridad de los pasajeros, el personal del aeropuerto y las tripulaciones de las aerolíneas, las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) se han suspendido temporalmente", indicaron en el comunicado oficial.

Horas antes, el gobierno de Dubái había informado sobre un "incidente menor" relacionado con la caída de escombros tras una interceptación realizada por los sistemas de defensa.

Según explicaron las autoridades, el hecho ocurrió durante la respuesta a un ataque atribuido a Irán en el contexto de la creciente tensión en Medio Oriente.

Hasta el momento, las autoridades no precisaron cuánto tiempo permanecerá suspendida la actividad en la terminal aérea ni cuándo podrían retomarse las operaciones con normalidad.