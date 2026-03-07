Un árbol de gran porte cayó en Plaza Belgrano

Un árbol de gran tamaño se quebró ayer en la Plaza Belgrano y varias de sus ramas cayeron sobre el sector de los baños públicos, lo que obligó a desplegar un operativo en la zona.

Tras el incidente, equipos municipales de las áreas de Ambiente, Tránsito y Protección Ciudadana se trasladaron al lugar para resguardar el sector y comenzar con las tareas de retiro de las ramas y del material vegetal que quedó esparcido.

El desprendimiento del árbol también afectó el tendido eléctrico cercano, por lo que personal de la empresa Lusal intervino para revisar el cableado y realizar trabajos de despeje con el fin de evitar posibles riesgos.

Aunque la situación generó preocupación entre quienes se encontraban en la plaza, no se registraron personas lesionadas. De manera preventiva, se colocaron cintas de seguridad para restringir el paso en parte de la vereda y los sanitarios quedaron momentáneamente fuera de servicio.

En paralelo, se dispuso el corte del tránsito vehicular en Pasaje Castro.