Aumentos y moratoria

Gilda Guaimás: estoy jubilada con la mínima. Me alegró saber de la ley que salió esta semana. Quisiera saber si esto me favorece y de qué forma.

Buen día Gilda. A julio, la jubilación mínima es de $309.294, además de un bono, congelado desde marzo de 2024, en $70.000. Una de las leyes aprobadas el jueves pasado por la Cámara de Senadores prevé una recomposición, una devolución, a decir verdad, del 7,2%, además de una actualización del bono congelado, llevándolo a $110.000.

De esta forma, aunque prevé un aumento para todas las escalas, significaría para Ud. pasar de los $379.294 actuales a $441.563. Se trata de un incremento de $62.269, que, aunque sigue siendo un valor bajo, seguro que le vendría bien.

El presidente ya ha anunciado que vetará la Ley. De ser así, aún es posible que la norma quede firme, si vuelve a ser tratada por ambas cámaras y es aprobada con una mayoría de dos terceras partes.

Darío Abud: cumplí 65 años en mayo y no tengo aportes, solo dos años de monotributo social. Fui a ANSES y me dijeron que sólo podía tramitar la PUAM. ¿Es así? No lo hice al tramite porque tengo a mi esposa y me dijeron que esta prestación no deja pensión.

Buen día Darío. Actualmente con la normativa que está vigente, Ud. podría optar por la Pensión Universal para el Adulto Mayor, conocida como PUAM. Se trata de una norma que requiere contar con 65 años, tanto para varones como mujeres, no exige años de servicios con aportes y una exigencia de residencia de 20 años para extranjeros y 10 para argentinos. Efectivamente la norma es incompatible con otro beneficio y no deriva en una eventual pensión por fallecimiento. La cobertura es equivalente al 80% del haber mínimo, es decir $247.435, más el bono de $70.000.

Una luz de esperanza se abre con la reciente ley aprobada, que prevé la extensión por dos años de la Ley 27.705, capítulo II, la cual le permitiría jubilarse. Aunque lo más probable es que el presidente la vete.

Roque Salazar: ya cobré mi jubilación de julio y la verdad es que no alcanza. Quisiera que me informe sobre los montos de agosto.

Buen día Roque. Aún no se conoce la inflación del mes de junio, será oficializada la semana entrante. Sin embargo, las consultoras y el Banco Central (BCRA) que publicó su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de junio, estiman un aumento con respecto a mayo. En dicho informe se estimó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sería del 1,9%. Como Ud. sabe, este índice definirá la cifra de aumento para agosto. Así, la jubilación mínima pasaría de $309.294 a $315.171 y el bono continuaría congelado en $70.000. Un jubilado de la mínima estaría alcanzando los $385.171.