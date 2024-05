Piden evitar la prescripción de una causa ya elevada a juicio

Tras la exposición pública de una mujer que denunció una clara discriminación en su derecho al servicio de justicia, el abogado querellante Pablo Suárez Nelson dijo ayer a El Tribuno que apenas notificado del pedido de prescripción de la acción penal en favor del denunciado (expareja de la mujer) y su seguro sobreseimiento, rechazó el mismo en todas sus partes, por improcedente, solicitando se fije fecha de audiencia de debate de manera inmediata.

Suárez recordó que el proceso penal se inició a raíz de la denuncia efectuada por María Celeste Vila, el 27 de julio de 2020 en la comisaria de San Lorenzo con intervención de la Fiscalía Penal De Violencia Familiar y De Genero y el Juzgado de Garantías 4.

El hecho en cuestión se originó cuando el denunciado -ya separado de la mujer- se mudó a un domicilio ubicado a poca distancia del que habita su expareja (menos de 200 m), desde donde comenzó una tarea de constante violencia y hostigamiento. Como consecuencia vino la denuncia y en razón de la prueba aportada se dispuso un allanamiento e inmediata detención del sujeto.

Allí comenzó una extensa causa por desobediencia judicial y amenazas que finalmente fue elevada a juicio, con interminables artilugios e incidentes procesales.

Según el abogado, una vez elevada a juicio, la causa comenzó un impasse en el que se fijaron dos fechas para la audiencia de debate. En ese ínterin, hubo un sinfín de incidentes procesales aunque la demandante exigiere y le recordare al Estado el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, en cuanto al tratamiento de las causas que afecten los derechos de las mujeres.

En ese contexto el profesional aseguró ayer que el Estado debe cumplir las obligaciones internacionales que asumió oportunamente al ratificar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por lo que entiende que si la causa iniciada por María Celeste Vila no llega a juicio, la mujer no solo no obtendría justicia sino que el Estado incumpliría lo firmado internacionalmente. La prescripción de una causa de esta naturaleza sería un claro ejemplo o acto discriminatario en contra de los derechos de María Celeste, quien en todo el proceso cumplió con lo exigido por la ley vigente", enfatizó el letrado.

"Solo para graficar debemos señalar que el tratado y articulado de la Convención de Belém do Pará, es uno de los instrumentos jurídicos más importantes para la protección de los derechos humanos de las mujeres en muchos países.

La Convención de Belém do Pará, por ejemplo, establece que "toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado". En tanto, pone como obligación para los Estados parte actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

Nuestro país, Argentina, suscribió el importante Tratado en el año 1980 que hoy tiene jerarquía Constitucional. Para no abundar, en su artículo 2 y en el inciso c: establece la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantiza, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación.

El letrado advirtió -específicamente- que en este caso existió una cabal discriminación en contra de María Celeste Vila, en razón que la demora obedeció a la petición de una fiscalía especializada en Violencia de Género, donde alegando supuestos delitos recíprocos (inexistentes) solicitó y logró las suspensiones de las audiencias de debate, en dos oportunidades.

Claramente, se impidió y aletargó la materialización en ejercer y reconocer sus derechos. Todo ello, para que la causa donde fue denunciada por su expareja -agresor y victimario en esta causa- logre unificarse a ésta. Así la fiscalía con sus presentaciones pone en riego que una mujer reciba el servicio de justicia". finalizó el letrado.

María Celeste, en la actualidad.

Para la víctima no se debe volver sobre lo mismo

Consultada por nuestro medio María Celeste dijo: "además de las denuncias que ingresaron al expediente elevado a juicio existen otras tantas que no ingresaron al mismo. No es cuestión que después de cuatro años tenga que iniciar otro proceso desde cero con esas denuncias para ver si al final obtengo una respuesta adecuada. Yo ya lo expliqué, tengo derecho a ser escuchada y lo que denuncié y probé que se a juzgado. Nada más. Lo que salga de allí para mí será la certeza de que una etapa de mi vida cerró para siempre", explicó la mamá.

En tanto su querellante explicó que para llegar al estado actual de la causa se optó por dejar de lado la diligencia debida y se trató de llevar ante un mismo juez a la mujer denunciante y a su agresor.

Ese tiempo posibilitó que la causa por violencia de género iniciada por María Celeste se encuentre con un pedido de prescripción.

Se desprende del expediente que en agosto del año 2023 bajó desde un tribunal de Impugnación para que se realice el juicio y ahora, después de dos fechas de debate suspendidas, ingresó un pedido de la defensa del acusado solicitando la prescripción y con vista favorable.

Es decir con grandes chances que finalmente obtenga la extinción de la acción penal y ésa -solo ésa cuestión- es la que indigna y a la vez pone en riesgo a María Celeste.