Condenados por enorme contrabando de cigarrillos

El juez federal de Garantías 1 de Salta, Julio Bavio, condenó a cuatro hombres por haber transportado en un camión una carga de cigarrillos ilegales valuados en más de 165 millones de pesos. La decisión fue tomada luego de un acuerdo entre las defensas y el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal general adjunta, Mariana Gamba Cremaschi.

Francisco Gabriel Vanega, Walter Javier Abregú, Oscar Sebastián Vera y Gonzalo Iván Matías López Bellido fueron considerados responsables de los delitos de encubrimiento de contrabando agravado por la habitualidad y resistencia de autoridad. A los dos primeros se les fijó una pena de 1 año y 11 meses de prisión condicional mientras que a los otros dos involucrados se los condenó a 1 año y 4 meses de prisión. Además, se dispuso el decomiso del camión y un millón de pesos.

La fiscalía explicó, que el 13 de junio pasado, Gendarmería Nacional realizaba un control público de prevención en la ruta provincial 30, a la altura del kilómetro 25, entre las localidades de Las Lajitas y Coronel Olleros, en el departamento de Anta. En ese momento, le hicieron señas a un camión Ford 1400 para que se detenga con el objetivo de proceder a la inspección de rutina.

No obstante, el vehículo, que era conducido por López Bellido con Vanega de acompañante, se fugó a gran velocidad en dirección a Joaquín V. González, por lo que la Gendarmería comenzó la persecución. Allí apareció una VW Amarok, conducida por Vera y con Abregú como tripulante. La camioneta se puso detrás del camión y comenzó a realizar maniobras en zigzag y frenadas bruscas de manera deliberada con el fin de impedir que Gendarmería siga con la persecución. La persecución se extendió hasta el cruce con la ruta nacional 16, donde viraron hacia la localidad de Coronel Olleros.

Según sostuvo la fiscalía, se coordinó con la policía provincial llevar adelante la detención en el ingreso a esa ciudad. No obstante, ninguno de los vehículos se detuvo. A la altura del kilómetro 640 de la ruta 16, los gendarmes dispararon a los neumáticos de la camioneta y el camión.