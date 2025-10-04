Murió el acusado de un femicidio en Cafayate

Falleció ayer (viernes) el hombre que estaba acusado de asesinar a su esposa a balazos en el paraje El Divisadero, Cafayate, hecho ocurrido en la segunda quincena de septiembre.

De acuerdo con los informes oficiales de aquel momento, la escena se desarrolló en el domicilio conyugal luego de una fuerte discusión que culminó abruptamente con disparos de arma de fuego.

En los primeros reportes y publicaciones periodísticas se señaló que en el lugar se encontraba uno de los hijos de la pareja.

La mujer, de 36 años, murió en el acto a causa de una herida de arma de fuego. Su supuesto agresor permaneció internado en terapia intensiva bajo custodia policial hasta su deceso, ocurrido ayer.

El principa sospechoso

Desde entonces, la Justicia investigó el caso como un posible femicidio. El principal sospechoso fue su expareja, quien se mantenía hospitalizado en el sector público.

En el hecho intervino la fiscal María Luján Sodero Calvet, titular de la Unidad de Femicidios de Salta, que dispuso una serie de medidas urgentes tras ser notificada del fallecimiento de la víctima.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso tenía hijos en común con la mujer asesinada y, según los primeros datos recabados, habría intentado quitarse la vida después del ataque.

La investigación

El Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) determinó, tras la autopsia forense, las circunstancias y la mecánica de la muerte. Del informe se desprende que el hombre fallecido ayer sería el autor del femicidio.

Las pericias posteriores aportaron elementos clave para establecer que se trató de un homicidio doloso y para despejar dudas sobre la cronología del hecho y la data de la muerte de la víctima en relación con las heridas que presentaba su pareja.