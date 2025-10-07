¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Héctor Guerrero
Incendio de pastizales
Festival Internacional de Folclore
crueldad animal Salta
Mundial Sub 20
MAC
mercado san miguel
Tránsito en la ciudad
Tini Stoessel
Pedro Serrudo
Policiales

Finca La Lonja: piden juicio para una mujer que llevó a su perrita al descampado y la ahorcó con un cable 

Vecinas la denunciaron tras hallar al animal ahorcado en un árbol cerca de un río.
Martes, 07 de octubre de 2025 21:05
El caso conmociona. Una mujer de 30 años fue acusada de cometer un acto de crueldad animal atroz: llevó a su perrita a una zona descampada de Finca La Lonja, en el municipio de San Lorenzo, y la mató usando un cable. Vecinas del lugar, que intentaron intervenir, relataron  lo sucedido y denunciaron a la agresora ante las autoridades.

Según el requerimiento presentado por el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, de la Fiscalía Penal 2 de San Lorenzo, la mujer deberá enfrentar juicio por los delitos de actos de crueldad y maltrato animal. El hecho no solo estremeció a quienes presenciaron la escena, sino que volvió a poner en el centro del debate la necesidad de endurecer las sanciones contra quienes maltratan y asesinan animales.

Lo que presenciaron los vecinos

Todo ocurrió en cuestión de minutos. De acuerdo con el expediente, las vecinas vieron a la mujer arrastrar por la fuerza a su perra con un cable rumbo al río.

Pasado un tiempo, la mujer regresó sola a su casa. La perra ya no estaba con ella. Alarmadas por lo ocurrido, las vecinas comenzaron a buscar al animal, hasta que encontraron la escena más cruel: la perrita colgada de un árbol, sin vida.

El hecho fue reportado y tras la intervención de la Fiscalía Penal 2 y del Hospital Municipal de Salud Animal y Zoonosis se logró realizar la necropsia.

Con las pruebas reunidas, el fiscal Ramos Ossorio solicitó al Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro la elevación a juicio de la causa. La imputada deberá responder ante la Justicia por un hecho que, de acuerdo con la Ley 14.346 de Maltrato y Crueldad Animal.

El caso generó un fuerte repudio en redes sociales y entre las organizaciones proteccionistas de animales, que exigieron que la acusada reciba una condena ejemplar.

 

