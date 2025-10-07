Finca La Lonja: piden juicio para una mujer que llevó a su perrita al descampado y la ahorcó con un cable 

El caso conmociona. Una mujer de 30 años fue acusada de cometer un acto de crueldad animal atroz: llevó a su perrita a una zona descampada de Finca La Lonja, en el municipio de San Lorenzo, y la mató usando un cable. Vecinas del lugar, que intentaron intervenir, relataron lo sucedido y denunciaron a la agresora ante las autoridades.

Según el requerimiento presentado por el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, de la Fiscalía Penal 2 de San Lorenzo, la mujer deberá enfrentar juicio por los delitos de actos de crueldad y maltrato animal. El hecho no solo estremeció a quienes presenciaron la escena, sino que volvió a poner en el centro del debate la necesidad de endurecer las sanciones contra quienes maltratan y asesinan animales.

Lo que presenciaron los vecinos

Todo ocurrió en cuestión de minutos. De acuerdo con el expediente, las vecinas vieron a la mujer arrastrar por la fuerza a su perra con un cable rumbo al río.

Pasado un tiempo, la mujer regresó sola a su casa. La perra ya no estaba con ella. Alarmadas por lo ocurrido, las vecinas comenzaron a buscar al animal, hasta que encontraron la escena más cruel: la perrita colgada de un árbol, sin vida.

El hecho fue reportado y tras la intervención de la Fiscalía Penal 2 y del Hospital Municipal de Salud Animal y Zoonosis se logró realizar la necropsia.

Con las pruebas reunidas, el fiscal Ramos Ossorio solicitó al Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro la elevación a juicio de la causa. La imputada deberá responder ante la Justicia por un hecho que, de acuerdo con la Ley 14.346 de Maltrato y Crueldad Animal.

El caso generó un fuerte repudio en redes sociales y entre las organizaciones proteccionistas de animales, que exigieron que la acusada reciba una condena ejemplar.