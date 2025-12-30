Colapso en el paso fronterizo con Bolivia: piden disolver un control

Las extensas filas y las demoras registradas en el cruce por el puente internacional de Aguas Blancas volvieron a exponer esta semana las dificultades que enfrenta ese paso fronterizo del norte salteño. El lunes, en un contexto marcado por la crecida del río Bermejo, se produjeron largas esperas durante varias horas, con cientos de personas varadas entre el acceso al puente y los puntos de control.

La situación generó malestar entre vecinos de Aguas Blancas y de la ciudad boliviana de Bermejo, en un paso utilizado de manera cotidiana por trabajadores, comerciantes y residentes de ambos lados de la frontera, además de quienes realizan tours de compras. Las imágenes del congestionamiento y de personas intentando avanzar a pie circularon ampliamente y dejaron en evidencia la falta de previsibilidad en el funcionamiento del cruce.

En ese contexto, el Concejo Deliberante de Aguas Blancas formalizó a mediados de diciembre una serie de presentaciones ante organismos nacionales solicitando la disolución de los controles integrados que funcionan en el puente internacional y en el puerto de chalanas. Las notas fueron elevadas a la Dirección Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías y al Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Pablo Quirno.

El ACI profundiza las demoras

El planteo quedó plasmado en la Declaración Nº 016/25, que fue votada por el Concejo Deliberante el pasado 16 de diciembre. En el documento, el cuerpo legislativo sostiene que el Área de Control Integrado (ACI), lejos de cumplir su objetivo original de agilizar los trámites fronterizos, se transformó en un factor que profundiza las demoras y afecta de manera directa la vida social, económica y laboral de la comunidad.

La declaración advierte que la ubicación del control integrado dentro del territorio argentino, a más de un kilómetro del puente internacional, genera restricciones al libre tránsito y condiciona actividades básicas como el transporte de pasajeros y el comercio de cercanía. También señala que el esquema actual produce superposición de controles y decisiones unilaterales que impactan negativamente en una localidad cuya dinámica cotidiana depende del cruce fronterizo.

Una medida excepcional

El documento remarca además que la falta de respuestas a los reiterados planteos institucionales realizados en los últimos años obligó al Concejo Deliberante a avanzar con esta solicitud como una medida excepcional, en defensa de los intereses de la comunidad local y del normal funcionamiento del municipio.

Tras lo ocurrido el lunes, el presidente del Concejo Deliberante de Aguas Blancas, Fabián Gutiérrez, brindó declaraciones a Radio Salta en las que contextualizó el reclamo. Señaló que durante esa jornada alrededor de mil personas intentaron cruzar el paso fronterizo y cuestionó los argumentos vinculados a la crecida del río Bermejo.

Pedido de los vecinos

Explicó que el pedido de disolución del ACI surge también a partir de una nota firmada por vecinos, cansados, expresó, de la falta de respuestas de las autoridades nacionales de ambos países. Advirtió que las restricciones horarias impuestas en el puerto de chalanas a los trabajadores carreros y las limitaciones al transporte de pasajeros terminan empujando a situaciones informales y perjudican tanto a Aguas Blancas como a Bermejo.

"El control integrado nació para facilitar la vida de frontera y terminó generando exactamente lo contrario", sostuvo el presidente del Concejo, quien indicó además que se encuentra analizando la viabilidad legal del planteo.

Remarcó que también se ven afectados otros trabajadadores como los choferes de taxis que tienen prohibido llegar hasta el puente internacional, debiendo restringirse hasta las oficinas de la ACI que se encuentran a cerca de un kilómetro y medio del paso fronterizo, en territorio argentino.