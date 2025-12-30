¿Por qué se produjo el desbande migratorio de Aguas Blancas?

Ayer, bajo persistentes lluvias y con el río Bermejo crecido a niveles que obligaron a suspender el servicio de chalanas por razones de seguridad, en la frontera de Aguas Blancas se vivió una jornada de tensión, corridas y descontrol pocas veces vistas. Una multitud de personas, deseosa de cruzar a Bermejo para ahorrarse un dinero en las compras de fin de año, se encontró con el paso fluvial que canaliza buena parte del movimiento de personas y mercancías en la línea internacional de Orán y Tarija cortado desde las 8.

La medida precautoria adoptada por la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Unidad Naval 3 de la Armada de Bolivia, para prevenir accidentes como los que se cobraron tantas vidas en años anteriores con precarias embarcaciones intentando desafiar a los embravecidos caudales del Bermejo, dejó al puente internacional que vincula a Aguas Blancas con Bermejo como única opción para salir y reingresar a ambos países con los controles migratorios y aduaneros de rigor.

Pero sucedió, como había sido advertido en tantas notas e informes reiterados en los últimos tiempos, que los trámites que deben realizar quienes cruzan a Bermejo operan al otro lado de la línea internacional como un verdadero "cuello de botella", por la escasez de personal que tienen las oficinas fronterizas de Bolivia, a diferencia de las del área de control de Aguas Blancas. Los engorros y dilaciones que genera esa asimetría suelen ser atemperados por el servicio de chalanas que ayer tuvo desde las 8 hasta las 20 bandera roja, salvo entre las 13 y las 15,30. Durante esas dos horas y media el puerto de chalanas estuvo habilitado, pero con la capacidad de transporte restringida a un máximo de seis personas por chalana, por razones de seguridad.

Esa rehabilitación transitoria de los cruces en embarcaciones apenas atemperó el caos que se había desatado en la mañana, cuando cerca de mil personas apretujadas y empapadas por persistentes lluvias decidieron atravesar la frontera con una avalancha que la traspuso sin cumplimentar los controles migratorios.

Cientos de personas en el puente internacional

En videos que se viralizaron a través de las redes sociales pudo verse a cientos de personas corriendo sobre el puente internacional en dirección a Bermejo eludiendo los trámites migratorios, en un escenario de desorden que para muchos tendría consecuencias legales y económicas, ya que al no tener registradas sus salidas, sus reingresos migratorios irregulares las dejaron enfrentadas a sanciones.

Consultado al mediodía sobre las corridas, el interventor de ese Municipio, Adrián Zigarán, describió la preocupante situación que se había planteado hasta ese momento. "Desde las 8 de la mañana está cortado el paso de Chalana, por lo tanto todos los visitantes que vienen a hacer las compras de último momento fueron al puente internacional", reseñó.

El funcionario precisó que el problema que saltó a relucir con la crecida del Bermejo y la suspensión del servicio de chalanas subyace en el funcionamiento del paso integrado, donde Argentina dispone de personal suficiente para agilizar los trámites, pero del lado boliviano no ocurre lo mismo.

"Argentina puede estar trabajando con cinco personas en Migraciones para procesar rápido, pero Bolivia no manda la cantidad de gente necesaria. A veces mandan uno solo y eso vuelve lento a todo el sistema", planteó Zigarán. Agregó que en el área de control integrado había entre 400 y 500 metros de fila. "La gente no estaba bajo el tinglado, sino bajo la lluvia. En un momento se masificó el cruce, pasaron corriendo y excedieron a la gente de Gendarmería que estaba controlando", añadió. Hizo notar, además, los efectos legales y económicos de esos cruces migratorios irregulares. "Muchos no midieron las consecuencias. Cuando vuelvan, si no están habilitadas las chalanas, ingresarán ilegalmente o van a tener que pagar una multa por haber salido del país sin hacer los trámites correspondientes", sostuvo.

La crónica del caos

Willy Aparicio Vázquez, un comunicador norteño que a través de su cuenta informativa en Facebook suele mantener a una importante comunidad de seguidores al día con las novedades de esa frontera, cronicó los hechos salientes de la caótica jornada.

"Se cortó el paso de chalanas", publicó a las 8,10. Y agregó: "Aumentó el caudal del río y se torna peligroso para navegar. El único paso habilitado es por el puente internacional".

Poco después actualizó el escenario con otro posteo: "Descontrol en el tinglado de Migraciones. Pasaron sin trámites migratorios. Larga fila en ruta 50 para salir del país por el puente internacional".

A la 13,10 Aparicio Vázquez informó: "Habilitaron el Puerto de Chalanas. Por autorización de la Prefectura y la Naval 3 quedó habilitado el funcionamiento con la modalidad de transporte de 6 personas por cada chalana, por cuestiones de seguridad. La modalidad de trabajo permanecerá hasta nuevo aviso".

A las 15,30 reportó la nueva suspensión dispuesta por las autoridades de seguridad fronteriza. "Se cortó el paso por chalanas. Se puso bandera roja en el mástil del lado de Bermejo. O sea que el río no está navegable hasta nuevo aviso", cerró.