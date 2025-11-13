Anta: incautan un cargamento de quebracho colorado sin trazabilidad en un control vial

La madrugada transcurría con normalidad en el Departamento Anta cuando efectivos del Destacamento Policial 25 de Junio realizaron un control vehicular que terminó por exponer una maniobra irregular vinculada al transporte ilegal de productos forestales. La intervención se concretó a la altura de la localidad de Centro 25 de Junio, sobre la ruta provincial 41, un corredor donde frecuentemente se refuerzan las tareas de prevención ante el incremento de delitos ambientales.

Durante la inspección, los uniformados detuvieron la marcha de un camión que transportaba un voluminoso cargamento. Al solicitar la documentación correspondiente, los ocupantes no pudieron acreditar la trazabilidad ni presentar los permisos respaldatorios obligatorios para el traslado de recursos forestales nativos.

Ante las irregularidades detectadas, la Policía procedió al secuestro de 500 postes de madera pertenecientes a la especie quebracho colorado, un recurso protegido cuya extracción y circulación se encuentra estrictamente regulada por la normativa provincial.

Los dos hombres involucrados fueron infraccionados por transporte ilegal, una falta que se agrava cuando no existen constancias formales sobre el origen y destino del producto forestal.

Desde el lugar del procedimiento se notificó de inmediato a la Fiscalía Penal de Joaquín V. González, que dispuso las actuaciones de rigor y el resguardo del cargamento secuestrado mientras avanza la investigación administrativa correspondiente.

El operativo forma parte de los controles permanentes que se realizan en zonas rurales de Anta para prevenir la depredación del bosque nativo y combatir la circulación irregular de especies madereras de alto valor comercial.

