Se conocen los alegatos en el juicio por el femicidio de Strzyzowski, tras las declaraciones del Clan Sena

Los alegatos en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven que fue asesinada en junio de 2023 y cuyo cuerpo todavía no fue hallado, se realizan hoy en la ciudad chaqueña de Resistencia, luego de las impactantes declaraciones de cinco de los siete acusados, entre ellos, Marcela Acuña, Emerenciano Sena, Fabiana González, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo. César Sena y Gustavo Obregón no hablaron.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, se espera una intensa jornada este jueves con los alegatos de las partes en las que expondrán cuál debería ser el futuro procesal de su cliente. Por los mismos movimientos en el juicio, se estima que muchos de los defensores harán lugar a que no se halló el cuerpo de la víctima, motivo por el cual no hay posibilidad de análisis, mientras que por parte de la querella y la fiscalía sostendrán que, pese a que se sigue buscando a Cecilia, las pruebas están puestas sobre la mesa y se sabe la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Luego de la etapa de alegatos finales, este viernes los 12 integrantes del jurado popular dará veredicto de culpabilidad o inocencia para los siete acusados. Al cierre de dicha jornada se sabrá cuándo se llevará a cabo la audiencia de cesura para conocer el monto de quienes hayan sido encontrados responsables del femicidio.

Este miércoles varios de los acusados decidieron hablar por primera vez de manera pública y en el juicio declararon. El primero fue Emerenciano, el líder piquetero procesado por ser partícipe primario del homicidio, quien contó cómo era su vida antes de ser detenido y que no tiene nada que ver con esta causa.

Después fue el turno de Fabiana González, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo acusados de encubrimiento, quienes se desligaron del femicidio. El último de la lista fue más elocuente con su testimonial ya que señaló que en el campo de los Sena halló rastros de fuego y que también César y Obregón le pidieron una pala.

Al cierre Marcela Acuña, procesada por ser partícipe primaria del homicidio, expuso durante horas y en todo momento quiso quitar la responsabilidad de Emerenciano, su ex pareja, y culpó a su hijo de ser el autor del crimen.