Vacaciones 2026: la guía de las fiestas populares en los festivales en enero y febrero en Salta

El calendario festivalero del verano salteño vuelve a reunir a artistas consagrados, nuevas voces y comunidades enteras alrededor de la música popular. Con escenarios al aire libre, patios gastronómicos y propuestas artesanales, cada encuentro ofrece una experiencia que trasciende el show y convierte en celebración colectiva.

La apertura será con el Festival de la Trucha en La Poma, una cita que pone en valor las riquezas de la región: la trucha de aguas puras de deshielo del Nevado de Acay. "En su 26ª edición, el evento combinará sabores regionales y una grilla folclórica de alto nivel sobre el escenario “Eulogia Tapia”, con dos noches de música desde las 23", promocionan desde la organización.

El recorrido continuará por los Valles Calchaquíes con el Festival El Seclanteño, en Seclantás, que en su 16ª edición reunirá a grandes referentes del folclore nacional en la cancha del Club Boca Juniors.

Imagen del Festimiel 2025, en Metán.

Más adelante, el sur provincial dirá presente con Festimiel, en Metán, una propuesta que mezcla música popular y convocatoria masiva en el estadio de la Liga Metanense de Fútbol.

Enero también tendrá una de sus citas más emblemáticas en San Carlos, con la 45ª Feria Artesanal de los Valles Calchaquíes, que durante varios días exhibirá cerámica, tejidos, alpaca, talabartería y sabores regionales. Dentro de esa programación, el Festival de Folklore -los días 16 y 17- concentrará una grilla diversa que combina folclore y música popular.

Escenario de San Carlos.

El mes se cerrará con el Festival de la Tradición Calchaquí, en el anfiteatro municipal, una propuesta que reivindica la música y las expresiones culturales del valle.

Ya en febrero, La Viña celebrará una nueva edición del Festival del Humor y el Canto, mientras que el broche de oro del verano llegará con la tradicional Serenata a Cafayate, tres noches que cada año convocan a miles de personas en el predio de la Bodega Encantada.

Con propuestas para todos los gustos, la guía de festivales salteños vuelve a consolidarse como uno de los grandes atractivos de las vacaciones de verano 2026 en el norte argentino.

Agenda festivalera