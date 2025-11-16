Tres hombres quedaron demorados en Anta por portación ilegítima de armas

La tarde del sábado terminó con un operativo que derivó en la demora de tres hombres en la localidad de Luis Burela, departamento Anta, luego de que un control vehicular rutinario revelara la presencia de armas y equipamiento sin autorización legal.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Policía Rural y Ambiental de Las Lajitas, quienes detuvieron la marcha de un vehículo para una verificación preventiva. Durante la inspección advirtieron que en el interior del rodado había dos escopetas, varios cartuchos y radios de comunicación portátiles, ninguno de ellos acompañado por la documentación obligatoria para su tenencia o traslado.

Ante la irregularidad, los ocupantes del vehículo -tres hombres de 26, 33 y 36 años- fueron inmediatamente demorados y puestos a disposición de la Justicia bajo la acusación de tenencia y portación ilegítima de arma de fuego, un delito contemplado en la legislación vigente y que suele activar protocolos estrictos de investigación.

Todo el material fue secuestrado en el lugar y trasladado para su resguardo. En la causa tomaron intervención la Fiscalía Penal de Apolinario Saravia y el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González, que ahora avanzarán en la definición de las medidas judiciales correspondientes.

El operativo se enmarca dentro de los controles permanentes que la fuerza lleva adelante en zonas rurales y rutas del departamento Anta, donde el tránsito de vehículos con armas no declaradas continúa siendo uno de los factores de mayor preocupación para las autoridades.

