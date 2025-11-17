El fuego consumió totalmente un frigorífico

Un incendio de gran magnitud se desató ayer por la mañana en un frigorífico de Posadas, donde se registraron tres explosiones y una bombera tuvo que ser asistida por un episodio de falta de oxígeno. El siniestro ocurrió en el local Campo San Isidro, ubicado en la colectora Leonardo Favio y la calle Salvador Azula, en el barrio Fátima.

El fuego comenzó a las 10.30 y rápidamente se extendió por el sector del depósito y estacionamiento, donde diversos elementos quedaron completamente destruidos, informaron medios locales. En el lugar solo se encontraba el sereno, quien logró salir a tiempo.

Los equipos de emergencia llegaron pasadas las 11 y, durante las primeras maniobras, detectaron al menos tres explosiones dentro del predio, lo que dificultó el combate del incendio y obligó a extremar las medidas de seguridad. En la primera etapa trabajaron cinco dotaciones, a las que luego se sumó una sexta unidad.

Personal de la Policía de Misiones, del Cuerpo de Bomberos y de la Unidad Regional X supervisó las tareas y evaluó la estructura del edificio para evitar riesgos adicionales. La columna de humo, las explosiones y la magnitud del fuego generaron preocupación entre los vecinos, por lo que se decidió vallar la zona.

Aunque el incendio fue controlado, continuaban las labores de enfriamiento y remoción en el interior del predio. Las causas del siniestro aún no fueron establecidas y permanecen bajo investigación.