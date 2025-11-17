Jujuy: Mueren 3 excombatientes en un vuelco

Un trágico accidente vial se registró en la tarde del sábado sobre la ruta nacional 34, en inmediaciones del empalme con la ruta 66 (en Jujuy), dejando como saldo tres personas fallecidas. Las víctimas, oriundas de Palpalá y San Salvador de Jujuy, eran excombatientes del Operativo Independencia y regresaban de un encuentro en San Pedro de Jujuy.

El grupo había participado horas antes de la tradicional reunión de fin de año en el predio municipal Jaque, donde exintegrantes del operativo y sus familias se reúnen cada vez que va terminando el año. Cerca de las 17, emprendieron el regreso en una camioneta Renault Kangoo blanca con seis ocupantes a bordo.

Vuelco

Por razones que aún se investigan, el vehículo volcó después de atravesar la zona conocida como El Cuarteadero, provocando la muerte de tres de los pasajeros. Inmediatamente, otro excombatiente que viajaba detrás asistió a los heridos y buscó señal para alertar a los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron policías de la ciudad de Perico, efectivos y bomberos de la Unidad Regional 2 de San Pedro, y personal del Same, que trasladó a los sobrevivientes a un hospital de la zona.

Durante varias horas se aguardó la llegada de peritos de Criminalística del Ministerio Público de la Acusación y de la Fiscalía, encargados de las diligencias de rigor, el levantamiento de los cuerpos y la recolección de evidencias. Hasta el momento, no se difundió el informe oficial con la identidad de las víctimas fatales, y la investigación continúa para determinar las causas exactas del siniestro.

La ruta 34, en toda su traza es muy peligrosa. En algunos sectores de Salta se la denomina la ruta de la muerte, por su peligrosidad y porque está muy deteriorada.