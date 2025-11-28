Una madre le dio cocaína a su hijo de 4 años por el dolor de muelas: fue condenada a 7 años de prisión

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Misiones, condenó a Antonia Gisel Alves de Olivera a una pena única de siete años de prisión, luego de que la mujer fuera hallada culpable de suministrar cocaína a su hijo de cuatro años para calmarle un dolor de muelas, en concurso real con el delito de tráfico de estupefacientes.

La plataforma fáctica del caso, juzgado en octubre de 2025 bajo la modalidad de Juicio Abreviado, se confirmó con la prueba de laboratorio: la orina del menor dio positivo para cocaína. La mujer admitió que le había lavado el diente con una "sustancia de color blanca extraña" que había encontrado.

Pena unificada y prisión domiciliaria

La condena de 7 años de prisión resultó de la unificación de dos hechos ilícitos:

Suministro Gratuito a Menor: Por dar la sustancia a su hijo en perjuicio del menor de edad (Art. 5 inc. e y 11 inc. a de la Ley 23.737), pena por la que había acordado 4 años y 6 meses.

Tráfico Organizado: Por una condena previa de 6 años por tráfico de estupefacientes agravado por la participación de 3 o más personas.

El Tribunal resolvió que la pena única impuesta se cumpla bajo la modalidad de PRISIÓN DOMICILIARIA. La medida se tomó por razones humanitarias, considerando que la mujer tiene dos hijos menores de edad (10 y 11 años) a su cargo y se prioriza el principio del "interés superior de los menores". Deberá residir en su domicilio de Posadas bajo vigilancia electrónica.