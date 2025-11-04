PUBLICIDAD

4 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Senado de la Nación
Clima en Salta
femicidio de Nahir Klimasauskas
Antonella Roccuzzo
Javier Milei
María Belén Ludueña
Nico Vázquez
música
El Tunal
Narcotráfico en Salta
Policiales

Narcotráfico en Salta: una avioneta con droga se estrelló esta tarde en Rosario de la Frontera

La aeronave tiene matrícula boliviana. Sus ocupantes desaparecieron del lugar tras el siniestro.

Adrián Quiroga

Martes, 04 de noviembre de 2025 20:34
Una avioneta que transportaba cocaína se estrelló esta tarde en la zona del paraje San Felipe, en el departamento de Rosario de la Frontera.

En el lugar trabaja personal de Gendarmería Nacional y de Drogas Peligrosas de Metán, entre otras divisiones de la Policía de la provincia.

El Tribuno confirmó que no hay víctimas ni heridos, y que los ocupantes de la aeronave desaparecieron del lugar tras el siniestro.

En estos momentos, los efectivos están retirando los bultos con droga que quedaron en la avioneta, la cual tiene matrícula boliviana.

Se desconoce la cantidad exacta de droga que transportaba, ya que los trabajos de peritaje y extracción aún están en curso.

Al parecer, la aeronave sufrió un desperfecto mecánico, lo que impidió que el piloto la controlara, y se precipitó a tierra, quedando incrustada en un palo.

A pesar del hermetismo que rodea el caso, se supo que cerca de la aeronave hay un vehículo incendiado, aparentemente de manera intencional.

Sigue la “lluvia de droga”

Este accidente aéreo confirma que sigue la “lluvia de droga” en el sur de Salta, y que organizaciones internacionales de narcotraficantes continúan operando en la zona.

