PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
14°
5 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Ajedrez en Salta
Especial
Narcotráfico en Salta
CGT
Primera Nacional
Lionel Messi
Copa Argentina
Test de alcoholemia
Ajedrez en Salta
Especial
Narcotráfico en Salta
CGT
Primera Nacional
Lionel Messi
Copa Argentina
Test de alcoholemia

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

VIDEO. Auxiliar fiscal se negó a un test de alcoholemia y se puso rudo

Un auxiliar de una fiscalía federal de Santa Cruz, conducía peligrosamente su auto. Quisieron constatar su alcoholemia y se desató el escándalo.
Miércoles, 05 de noviembre de 2025 22:02
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un funcionario judicial rechazó realizarse un control de alcoholemia y amenazó a los agentes de tránsito: "Los voy a dejar sin trabajo", expresó. Todo sucedió el 25 de octubre en calles Alem y Necochea, de Comodoro Rivadavia, pero se dio a conocer en las últimas horas. La secuencia fue registrada por los mismos policías.

Hasta el momento se logró establecer que Fabricio Sachi, auxiliar de la Fiscalía Federal de Caleta Olivia, en Santa Cruz, realizaba maniobras peligrosas con su auto, por lo que fue interceptado. Cuando los de tránsito le solicitaron que se sometiera al control de alcoholemia, se negó y comenzó a amenazarlos.

"Que me baje el tono, le pedí", le dijo el agente, pero la situación empeoró. "Vos te estás equivocando conmigo", le respondió el conductor. Sachi amenazó al agente y él le respondió: "Decime quién sos vos para venir a amenazarme con que me vas a hacer perder el trabajo".

Tras ello, el policía le dijo que le iba a hacer la alcoholemia de todas formas, a lo que Sachi contestó: "No me voy a hacer una v...". Poco después intentó retirarse del lugar.

"Se le va a dar como positivo", le informó el agente sobre el test. Sachi le mostró al agente una libreta y le repetía "Leé, leé". "Se te va a hacer una multa igual", insistió el agente y el funcionario respondió: "Me c... los dos huevos". La situación quedó registrada en un video que se viralizó rápidamente, generando indignación.

Tras labrarse el acta por infracción, el vehículo fue retenido y se le informó a las autoridades de la sede de la Fiscalía Federal de Caleta Olivia.

Hace algunos años, según precisaron los medios locales, Sachi alcanzó a ocupar el rol de ayudante fiscal a cargo de investigaciones importantes, entre ellas, la búsqueda de María Cash, la joven desaparecida hace más de una década en el norte del país.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD