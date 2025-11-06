Caso Jimena Salas: "Javier (Saavedra) seguía con atención las noticias del caso"

Del análisis de los elementos secuestrados, se verificó que Javier Saavedra seguía con atención las noticias vinculadas a la causa e incluso se había incorporado a un grupo de Facebook donde se reclamaba justicia por Jimena Salas, lo que demuestra -a criterio de la fiscalía- un interés directo y sostenido en la evolución del caso.

El fiscal penal Gabriel González completó la exposición de los alegatos del Ministerio Público Fiscal. Hizo una presentación detallada sobre los elementos de convicción que permiten sostener que los hermanos Carlos Damián y Adrián Guillermo Saavedra tuvieron participación en el hecho.

Basó su argumentación en el testimonio de los vecinos, el análisis de cámaras de seguridad, el relevamiento de comunicaciones telefónicas y otras diligencias investigativas.

En su exposición, González hizo hincapié en los periodos de inactividad en las comunicaciones y en el tráfico de datos de los tres hermanos Saavedra durante el día del crimen, así como en días anteriores y posteriores. Indicó que no se pudo demostrar que los acusados se encontraran en otro lugar al momento del hecho.

Para reforzar la cronología del ataque, el fiscal desarrolló una línea de tiempo precisa del 27 de enero de 2017, en base a los testimonios de vecinos y al registro de actividad del teléfono celular de la víctima, que permitió reconstruir los últimos minutos de vida de Jimena Salas.