VIDEO Temen escalada de violencia tras el crimen del adolescente Benjamín Mamaní en Barrio Solidaridad

La noche del domingo, la noche del crimen de Benjamín Mamaní quedó registrada en una cámara de seguridad de una vivienda ubicada frente a la cancha de fútbol de Barrio Solidaridad. En las imágenes, el adolescente de 16 años toma su moto para escapar en medio de los disturbios. Sube y acelera hacia él, y tira dos estocadas que le dan en el tórax. El presuntamente asesino es conocido como “Coco”, según el testimonio de vecinos.

De acuerdo con el relato de quienes presenciaron la escena, Mamaní continuó conduciendo su motocicleta pese a las heridas, pero perdió el control y cayó violentamente al asfalto, lo que agravó su estado. Murió en el lugar.

“Esto tiene que parar por favor”, pidió entre lágrimas María, una vecina que vive frente a la cancha. “Le costó la vida a un niño de 16 años, porque todavía era un niño. Yo tengo hijos de la misma edad y me duele en el alma lo que le hicieron. Todos se criaron acá, era un chico bueno, lo conocía desde pequeño, no tenía maldad. Ellos solo estaban jugando en la cancha cuando fueron atacados".

Los vecinos aseguran que la Policía de Salta observó todo a través del domo de vigilancia instalado en la zona, pero que no intervino. También cuestionan que los móviles llegan tarde cuando se llama al 911. “Ellos ven todo por las cámaras, pero no hacen nada. Esto no debería haber terminado así. Ya tendrían que estar presos”, denunció la mujer.

Venganza en puerta

En el barrio, el temor crece. Los testimonios apuntan a que el agresor y otros implicados serían de Barrio La Paz y Barrio Progreso, integrantes de un grupo conocido como La Cuadra. Según los vecinos, se trata de personas “muy agresivas” y la disputa no estaría vinculada a drogas, sino a territorio.

“Esto no terminó, esto recién empieza”, fue la frase que varios escucharon por parte de los vecinos y que también circula en redes sociales, con amenazas de represalias por el asesinato de Benjamín. La situación podría desatar una escalada de violencia entre los barrios Solidaridad, La Paz y Progreso.

Incluso se menciona que dos jóvenes mujeres del barrio Progreso habrían participado en el ataque. “Hay mucho miedo. No sabemos quién será el próximo”, admiten los vecinos.

Un conflicto que se agrava los fines de semana

La inseguridad, la presencia de drogas y alcohol agravan las peleas en la zona, especialmente los fines de semana. “Esto pasa todos los días, pero se recrudece cuando se mezcla el alcohol con las rivalidades. Hay mucho consumo, venta de estupefacientes y peleas por el control de las calles”, relatan.

La muerte de Benjamín Mamaní no solo dejó dolor en su familia y amigos, sino que puede ser el inicio de una escalada de violencia que tiene en vilo a los vecinos, los cuales exigen acciones urgentes por parte de la Policía y la Justicia para evitar que el barrio se convierta en un nuevo escenario de violencia sin fin.