Piden la detención por presunta estafa del influencer “Rambo jujeño”

La Fiscalía Penal 2 de Metán solicitó ayer (MARTES) la detención del influencer y comediante conocido como el “Rambo Jujeño”, quien fue imputado por el delito de estafa.

Se trata de Luis Pablo Sebastián Velázquez, quien tiene domicilio en Perico, pero nunca compareció ante los requerimientos de la justicia salteña.

“Ante la existencia de elementos suficientes que surgen de las actuaciones de prevención Nº608/2025 procedentes de la Comisaría Primera UR-3, en orden a la valoración inicial prevista por el art. 241 del C.P.P., se decreta la audiencia imputando provisionalmente en esta instancia a Velázquez Luis Pablo Sebastián (a) “Rambo jujeño”, por la supuesta comisión del delito de estafa”, señala la investigación de la Fiscalía Penal 2 de Metán.

Las actuaciones se iniciaron por la denuncia del vecino de Río Piedras, Renzo Lucas Martín Agüero, quien acusó al influencer Velázquez.

Agüero en la denuncia, a la que tuvo acceso El Tribuno, dijo que miraba el contenido del “Rambo Jujeño” en las redes sociales y que observó que también se dedica a la venta de celulares y a realizar inversiones con dinero.

Aseguró que el 8 de enero de este año se contactó con el acusado vía Facebook y le propuso la inversión de la suma de $3.000.000. Según la denuncia y la imputación de la Fiscalía Penal 2 de Metán, Velázquez le expresó que cada 35 días tendría la suma de $800.000 y luego quedaron en que cada $1.000.000 la ganancia sería de $300.000 cada 35 días, a lo cual el denunciante accedió.

El vecino del departamento de Metán realizó las transferencias a un alias, una cuenta a nombre de Luis Pablo Sebastián Velazquez. El 08/01/25 la suma de $1.000.000, el 09/01/25 $1.000.000 y 10/01/25 $1.000.000.

Una vez transcurridos los días, en fecha 04/02/25 se contactó nuevamente con el acusado vía Whatsapp y le expresó que el día lunes 10 le realizaría el pago de la inversión realizada, no obteniendo respuestas en la fecha fijada.

Agüero aseguró que el acusado lo bloqueó y nunca más le respondió ni le devolvió los $3.000.000 de la inversión que le había prometido.

En el caso tomó intervención la Brigada de Investigaciones de Metán, teniendo en cuenta que la víctima acusó directamente al influencer en la denuncia. La Justicia libró una serie de oficios y los investigadores pudieron confirmaron que la cuenta y los datos correspondían al “Rambo Jujeño”, Velázquez.

“De la información brindada por la entidad financiera se certifica que la cuenta pertenece al acusado, que con los movimientos de dinero tanto ingresos como egresos se observa la gran cantidad de dinero que percibe y se pudo establecer los destinatarios, entre ellos familiares directos a los cuales no solo en una oportunidad, sino en varias, les transfirió dinero. Se denotó además que el mismo se envió dinero a una cuenta propia perteneciente a otra entidad, ya que el número telefónico que aparece en sus publicidades en las redes sociales se encuentra asociado a dicho portal de pago. Continuando con la previsualización de las redes sociales de Velázquez, se observan diversas publicaciones en las cuales ofrece a la venta diferentes aparatos telefónicos, como así los diferentes lugares nacionales e internacionales donde se traslada”, destacaron los investigadores.

Habría decenas de damnificados

En las últimas horas, personas que aseguran haber sido damnificadas por el influencer “Rambo Jujeño”, se comunicaron con El Tribuno desde Jujuy, Salta, Catamarca, Buenos Aires y Córdoba, entre otras provincias, asegurando que Velázquez los estafó con la misma maniobra y que luego los bloqueó de sus contactos telefónicos.

Incluso enviaron las denuncias y los chats que realizaron con el acusado, como prueba de las estafas millonarias que sufrieron con inversiones y la compra de celulares.