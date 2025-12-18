PUBLICIDAD

18 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Inseguridad en Orán

Robo en pleno centro de Orán: detienen a una pareja tras un seguimiento policial

Una pareja fue detenida en la mañana del miércoles en Orán luego de un robo en la vía pública, cuando se apoderaron de objetos de un camión estacionado. El seguimiento de la policía motorizada permitió recuperar parte de los elementos sustraídos, como dinero y un teléfono móvil. El caso quedó a disposición de la Justicia.
Jueves, 18 de diciembre de 2025 07:16
Una pareja robó una mochila con dinero en efectivo y otros elementos desde la cabina de un camión en pleno centro de Orán.
El miércoles, alrededor de las 8.30 horas, el centro de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán fue escenario de un robo, cuando una pareja sustrajo diversos objetos de un camión estacionado en la vía pública, sobre calle Colón. La acción delictiva fue rápidamente advertida por vecinos de la zona, quienes alertaron a la policía, lo que desencadenó un operativo inmediato por parte de la División Motoristas de Emergencias Policiales.

Los agentes comenzaron un seguimiento en tiempo real de los sospechosos, lo que los llevó a ubicar a los delincuentes en una vivienda cercana a las intersecciones de calles Colón y Martín Fierro. Allí, la policía encontró dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares, además de un teléfono móvil y otros objetos que habían sido denunciados como robados por la víctima.

El trabajo de los oficiales motorizados, que realizaron tareas de campo y un seguimiento minucioso, permitió no solo la detención de los sospechosos, sino también la recuperación de los bienes sustraídos.

Tras la detención de la pareja, tanto el Juzgado de Garantías 1 como la Fiscalía Penal de San Ramón de la Nueva Orán tomaron intervención en el caso. La Fiscalía se encargó de iniciar las investigaciones, mientras que el Juzgado ordenó la puesta a disposición de los detenidos para su posterior procesamiento judicial. Se les imputan cargos relacionados con el robo y la tenencia de objetos sustraídos.

 

