¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
10°
13 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Elecciones legislativas 2025
Copa Argentina 2025
Acciones de YPF
Youth Assembly AFS
Travel Sale 2025
Elecciones legislativas 2025
Crimen en Solidaridad
Cargamento ilegal de madera
Caso $Libra
Elecciones legislativas 2025
Copa Argentina 2025
Acciones de YPF
Youth Assembly AFS
Travel Sale 2025
Elecciones legislativas 2025
Crimen en Solidaridad
Cargamento ilegal de madera
Caso $Libra

DÓLAR OFICIAL

$1330.00

DÓLAR BLUE

$1330.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Cargamento ilegal de madera

Golpe al tráfico ilegal: incautan camión cargado con madera sin papeles en Anta

En un control sobre la ruta provincial 5, la Policía Rural y Ambiental de Las Lajitas interceptó un camión que transportaba madera de afata, cebil, cedro y pacará sin la documentación válida. El vehículo, que además excedía el peso permitido, fue secuestrado y su conductor infraccionado.
Miércoles, 13 de agosto de 2025 06:52
La Policía incautó un cargamento ilegal de madera en Anta
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un operativo de control vehicular en la ruta provincial 5, a la altura del kilómetro 109, en el ingreso a Río del Valle (departamento Anta), terminó con la incautación de un importante cargamento ilegal de madera y la infracción a un transportista.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Policía Rural y Ambiental de Las Lajitas, quienes detectaron que el camión trasladaba productos forestales sin la trazabilidad exigida y con documentación inválida. La carga estaba compuesta por ejemplares de afata, cebil, cedro y pacará, especies protegidas cuyo comercio requiere autorización formal.

Además, personal de Seguridad Vial constató que el vehículo circulaba con un peso que excedía los límites legales, lo que motivó el labrado de actas complementarias. Como consecuencia, el rodado y la totalidad del cargamento fueron secuestrados en el lugar.

La intervención fue informada a la Fiscalía Penal de Las Lajitas y al Juzgado de Garantías de Joaquín V. González, quienes dispondrán las medidas judiciales correspondientes en el marco de la causa por transporte ilegal de productos forestales.

Tala indiscriminada y daño ambiental

Este tipo de procedimientos se enmarca en una problemática: la tala indiscriminada en los montes salteños. La extracción ilegal de especies nativas no solo vulnera las normativas vigentes, sino que provoca un daño ambiental muchas veces irreparable, afectando el equilibrio de los ecosistemas, la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los bosques.

Organizaciones ambientales advierten que la pérdida de cobertura forestal incide directamente en la erosión de los suelos, la reducción de fuentes de agua y la desaparición de hábitats clave para la fauna autóctona. Por ello, las autoridades intensifican los controles en rutas y caminos rurales para frenar una actividad que, más allá del delito económico, representa una amenaza grave y sostenida al patrimonio natural de la provincia.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD