Incendio millonario en Río Negro: prenden fuego una camioneta a nombre de Marcos Rojo

La calma de la madrugada del sábado en la ciudad de General Roca, Río Negro, se rompió con un llamado urgente a la Policía y a los bomberos: en la esquina de Maipú y San Martín, una imponente Ford F-150 Raptor color azul ardía entre las llamas.

Testigos relataron que un hombre encapuchado llegó con un bidón de combustible, roció el vehículo y lo prendió fuego antes de escapar. El dueño actual, identificado como R. E. A., de 50 años, había dejado estacionada la camioneta para asistir a un local nocturno. La lujosa pick-up, valuada en más de $100 millones, quedó reducida a chatarra en cuestión de minutos.

La investigación reveló un dato inesperado: aunque la camioneta estaba en posesión de R. E. A., el registro oficial todavía la vincula a Marcos Rojo, defensor de Racing Club y exjugador de la Selección Argentina. El futbolista había vendido el vehículo, pero la transferencia nunca se concretó, generando una irregularidad legal que ahora forma parte del expediente.

El fiscal de turno inició una causa por daños y conformó un gabinete de investigaciones. Hasta el momento, no hay detenidos y se desconoce si el ataque fue premeditado o un hecho al azar.

Una cámara de seguridad cercana captó el momento en que el encapuchado iniciaba el fuego. El video, ya en manos de los investigadores, es considerado clave para identificar al agresor y avanzar en el esclarecimiento de un episodio que mezcla violencia, lujo y una inesperada conexión con el fútbol profesional.

