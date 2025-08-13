¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

13 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
caso julieta prandi
Las Voces de Orán
Caída del turismo
Día internacional del Zurdo
Saeta
El mercado en tu barrio
El Carril
Tragedia vial
Rosario de Lerma
La China Suárez y Mauro Icardi
Salta

Servicios de SAETA para el feriado puente: cómo funcionarán este viernes 15 de agosto

Este viernes 15, en el feriado puente con fines turísticos, los corredores urbanos y del área Metropolitana ajustarán sus recorridos y operarán con horarios similares a los de un sábado.
Miércoles, 13 de agosto de 2025 09:46
Servicio de SAETA
Este viernes 15 de agosto, cuando en todo el país se cumplirá el feriado puente con fines turísticos, el servicio de transporte urbano de pasajeros en Salta tendrá modificaciones en su habitual diagrama de trabajo.

Desde SAETA informaron que los corredores urbanos y metropolitanos del área Metropolitana operarán con frecuencias y horarios equivalentes a los de un día sábado, por lo que recomiendan a los usuarios prever sus viajes con anticipación.

Además, recordaron que se encuentra disponible SAETA APP, una herramienta que permite visualizar en tiempo real la ubicación de las unidades en el mapa de su recorrido. De esta forma, cada pasajero puede estimar con precisión el tiempo de espera hasta la llegada del colectivo a su parada.

La aplicación SAETA APP está disponible para su descarga gratuita en Google Play para dispositivos con sistema Android y en App Store para iOS.

