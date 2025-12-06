Kinesiólogos salteños, primeros en la región en formarse en rehabilitación oncológica

Kinesiólogos y fisioterapeutas salteños alcanzaron un hito académico histórico para la provincia, tras recibirse en la primera Diplomatura en Rehabilitación Oncológica del país, dictada por la Universidad de Mendoza. Se trata de la primera camada en la región con esta certificación, lo que posiciona a Salta como una de las jurisdicciones con mayor respaldo profesional para la atención integral de personas con cáncer.

La rehabilitación oncológica es una especialidad que interviene desde el momento en que se comunica el diagnóstico y se mantiene activa durante todo el proceso de tratamiento, cirugías, recuperación y cuidados paliativos. El objetivo es evitar complicaciones, aliviar efectos secundarios, mejorar la movilidad y garantizar bienestar físico y emocional, sin perder de vista la calidad de vida.

La Lic. Liliana Pastor, titular de la Asociación de Kinesiologos y Fisioterapeutas de Salta, contó que en el caso de las mujeres con cáncer de mama, estos profesionales se convierten en un sostén clave. Informan, acompañan y enseñan qué esperar antes y después de las cirugías: cuidados de la piel, uso correcto de la manga de compresión, elección del corpiño posquirúrgico, prevención del linfedema, corrección postural y ejercicios suaves para evitar dolor y rigidez del hombro. "La idea no es solo tratar, sino estar presentes de punta a punta, con seguimiento cercano y accesible", explicó.

El rol del kinesiólogo formado en rehabilitación oncológica incluye, además, educación pre y posquirúrgica, Terapia Descongestiva Compleja, drenaje linfático manual, vendajes, ejercicios adaptados y acompañamiento en efectos secundarios propios de la quimioterapia o radioterapia, siempre desde el ejercicio seguro y guiado.

También intervienen en cuidados paliativos, brindando alivio, confort, movilidad funcional y manejo de la fatiga y el dolor en etapas avanzadas, acompañando tanto al paciente como a su familia con una mirada respetuosa y humana.

Trabajo interdisciplinario

Todo este abordaje se realiza en equipo. Participan mastólogos, cirujanos, oncólogos, psicooncólogos, nutricionistas y otros especialistas combinan saberes para lograr una atención verdaderamente interdisciplinaria y basada en evidencia científica.

La presencia de estos profesionales diplomados no solo mejora el sistema de salud local, sino que **acorta tiempos de recuperación**, amplía la disponibilidad de especialistas en Salta y favorece un acompañamiento más humano y cercano para quienes transitan un proceso oncológico.

Profesionales salteños diplomados, Lic. Liliana Pastor (Salta Capital), Sabrina Gómez Sulca (Embarcación), Patricia Natalia Barro (Anta), Valeria Tolaba (Salta Capital), Noelia M. Clemente (Salta Capital), Cecilia Flores (Salta Capital), Natali Salva Cisneros (Salta Capital), Guillermo Saavedra (Salta Capital), Silvana Paola Correa (El Carril) y Analía González (Salta Capital).

