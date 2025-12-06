Franco Colapinto afronta hoy la última clasificación del año en Abu Dabi

El circuito de Yas Marina se convierte hoy en el escenario decisivo para Franco Colapinto, quien se prepara para afrontar la Práctica Libre 3 (PL3) y la clasificación del Gran Premio de Abu Dabi, buscando imprimir un cierre positivo a una temporada de Fórmula 1 marcada por la complejidad técnica de su monoplaza. El joven piloto argentino ha dedicado las primeras sesiones de entrenamiento a la puesta a punto de su vehículo, preparándose para la última qualy del año.

En la jornada previa, Colapinto mostró un desempeño mixto pero con destellos de potencial. En la primera práctica libre, se ubicó en un prometedor décimo lugar, a tan solo 370 milésimas del líder de la sesión y del Mundial, el británico Lando Norris. Sin embargo, la segunda tanda de entrenamientos resultó menos favorable, aunque el argentino logró mantener una pequeña ventaja de dos décimas sobre su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizando la jornada en la anteúltima posición.

Su principal desafío sigue siendo el vehículo. El auto de Colapinto ha carecido del nivel competitivo constante para luchar firmemente por los puntos a lo largo del calendario. Además, este Gran Premio de Abu Dabi tendrá un significado histórico adicional, ya que será la última vez que el argentino compita con un motor Renault. Este propulsor debutó en la máxima categoría en 1977 y se retira tras tres ciclos legendarios: 1977-1986, 1989-1997 y 2001 hasta la actualidad.

Horarios para seguir al argentino

Los fanáticos argentinos, y particularmente los salteños que siguen la trayectoria del piloto argentino, deberán ajustar sus relojes para presenciar la última jornada de sábado de la F1.

Prácticas Libres 3: Hoy , de 7.00 a 8.00 horas .

Clasificación: Hoy, de 11.00 a 12.00 horas .

TV: Fox Spors y Disney +

La electrizante definición del Mundial

Mientras Colapinto se enfoca en su clasificación, la atención global está puesta en la definición del Campeonato de Pilotos, que será resuelto este domingo con tres contendientes directos.

El principal favorito es Lando Norris, de McLaren, quien lidera el Mundial con una ventaja de 12 puntos sobre su escolta. Su principal competidor es el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que acumula 396 unidades y busca revalidar su título. Un poco más atrás, a tan solo cuatro puntos de Verstappen, se encuentra el australiano Oscar Piastri, coequiper de Norris. Piastri se mantuvo al frente del campeonato durante gran parte del año, pero la presión y el desarrollo de los rivales lo llevaron a esta posición de cazador en la última fecha.