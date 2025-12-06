PUBLICIDAD

6 de Diciembre, Salta, Centro, Argentina
Salta: Detenido con pedido internacional: operativo en plena Ruta Nacional 9

Un control vehicular de rutina terminó en una detención clave: un hombre de 62 años, sobre el que pesaba un código rojo y un pedido de captura vigente por amenazas, fue identificado y reducido por personal de Seguridad Vial. La intervención se desarrolló en el corredor norte de Salta, una zona donde se profundizaron los operativos de prevención y rastreo digital de perfiles con causas abiertas.
Sabado, 06 de diciembre de 2025 07:48
Un hombre de 62 años con pedido de captura fue detenido por la Policía Vial.
La tarde del viernes transcurría con normalidad sobre la Ruta Nacional 9, en el tramo comprendido a la altura del kilómetro 1587, cuando un equipo de la Dirección General de Seguridad Vial detectó una alerta en su sistema de identificación: el registro de un conductor marcaba una notificación internacional activa. En ese instante, el despliegue dejó de ser de control vehicular para transformarse en una detención formal y supervisada.

El hombre, de 62 años, era buscado por la Justicia bajo la figura de amenazas, una causa que había derivado meses atrás en el requerimiento de localización con código rojo. Según confirmaron fuentes oficiales, el dispositivo de lectura y cruce de datos permitió validar la identidad y activar el protocolo correspondiente sin riesgos, garantizando el resguardo de la circulación en uno de los accesos todavía más transitados en vísperas del fin de semana.

Tras su identificación, el individuo fue puesto a disposición del Juzgado de Garantías 2, que ahora deberá resolver su situación procesal. La articulación entre el tribunal y el área operativa permitió el traslado inmediato, evitando demoras y liberando la calzada sin interrupciones extensas.

El caso refuerza el peso de la tecnología aplicada en campo: la lectura digital, la validación en tiempo real y la posibilidad de detectar perfiles con causas abiertas sin necesidad de amplios operativos de inteligencia.

En un escenario de circulación creciente, la detención evidencia que el enfoque actual deja de lado la lógica estrictamente reactiva y avanza hacia estrategias de detección temprana. La intersección entre patrullaje, software y trazabilidad judicial se vuelve, cada vez más, parte de la agenda cotidiana de seguridad en rutas.

