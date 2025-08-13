Récord de ventas en Santa Lucía: el mercado barrial que arrasó con todo

La más reciente edición de El mercado en tu barrio en llavado adelante en Santa Lucía rompió todos los pronósticos. Desde temprano, familias enteras comenzaron a recorrer los pasillos improvisados en las canchas de La Rivera, donde el clima comunitario se mezcló con la expectativa por aprovechar ofertas que no se ven todos los días.

Pollos, cortes de carne, verduras frescas, panificados, artículos de limpieza y hasta productos regionales se vendieron a un ritmo tan acelerado que, a mitad de la jornada, varios puestos ya habían quedado sin stock. La escena obligó a los productores a buscar reposiciones urgentes para seguir atendiendo la demanda.

“Estamos muy contentos. Se acercó muchísima gente y logramos ofrecer precios que realmente acompañan a las familias salteñas en un momento económico difícil”, señaló Trinidad Morero, coordinadora del programa municipal.

Entre los vendedores, la satisfacción también fue unánime. “No pensamos que iba a ser tanta la demanda. Tuvimos que llamar para que trajeran más mercadería porque se llevaron todo”, comentó Magui, encargada del stand de la distribuidora Campo.

Los vecinos, en tanto, destacaron la cercanía y el ahorro como puntos clave. “En este barrio las verduras son carísimas y la mayoría somos jubilados. Poder comprar cerca y a precios accesibles es fundamental”, dijo Elena, vecina de la zona, quien pidió que estas ediciones se repitan con mayor frecuencia.

Con este récord de ventas, El mercado en tu barrio en Santa Lucía no solo reforzó su rol como espacio de encuentro y abastecimiento, sino que dejó la vara muy alta para las próximas ediciones.