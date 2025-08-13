Gran éxito de Expo Joven Rosario de Lerma: reunió a más de 300 jóvenes y 20 instituciones

En el marco del Día Internacional de la Juventud, la Municipalidad de Rosario de Lerma, a través del área de Juventud, a cargo de Karen Yapura en conjunto a la Agencia Provincial de la Juventud, llevó adelante, este martes 12 de agosto, la primera edición de la “Expo Joven”, un evento que reunió a más de 300 estudiantes de 4°, 5° y 6° año del secundario con más de 20 instituciones educativas y de formación profesional.

La jornada, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones local, fue organizada por la Oficina de Juventud junto a organismos provinciales, por iniciativa del intendente Sergio Ramos, quien reafirmó que “la educación y la formación profesional son herramientas poderosas para el desarrollo personal de nuestros jóvenes y de nuestra comunidad”.

En un solo lugar, los jóvenes pudieron acceder a toda la oferta académica de universidades, terciarios, institutos y organizaciones de formación, evitando la necesidad de trasladarse a otras ciudades. Entre los participantes estuvieron UCASAL, UNSa, UPATECO, IES Rosario de Lerma, Instituto Superior del Milagro, IMAR, Fundación OAJNU, GCI, Jóvenes por la Educación, Cruz Roja, Secretaría de Ambiente de la Provincia, Orgullo Salta, Coca Cola, Centro de Formación Pablo VI, entre otros.

“Fue una oportunidad única para que nuestros jóvenes conozcan todas las posibilidades que tienen a su alcance. El trabajo fue intenso, pero verlos motivados y con nuevas ideas para su futuro nos demuestra que valió la pena”, destacó Fátima Chocobar, secretaria de Gobierno Municipal.

El intendente Ing. Sergio Ramos subrayó: “Hoy los jóvenes necesitan el impulso de todos, motivación para proyectar su vida y un plan para su futuro. Desde la municipalidad queremos crear oportunidades para que encuentren ese camino”.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Rosario de Lerma reafirma su compromiso de acompañar a la juventud en la construcción de su futuro, brindando herramientas y acercando opciones que amplíen sus horizontes.