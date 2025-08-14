¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

14°
14 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Zelenski
Nuevo Casino Alberdi
Real Madrid
Fentanilo
Hipólito Yrigoyen
teatro
música
Rosario de Lerma
Policiales

Rosario de Lerma: intervención judicial inmediata tras la violenta pelea entre chicas y aplica medidas preventivas

La Fiscalía Penal Juvenil actuó de oficio luego de que se viralizara un video que muestra una pelea entre dos adolescentes cerca de una escuela. Identificaron a las involucradas y tomaron medidas para prevenir nuevos hechos de violencia.
Jueves, 14 de agosto de 2025 19:53
El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, intervino de oficio tras la circulación en redes sociales de un video que exhibe una violenta pelea entre adolescentes en la vía pública, a pocos metros de un establecimiento educativo.

Como primeras medidas, se dispuso la identificación de las menores y la intervención de la Fiscalía Penal Juvenil 2 junto con la Asesoría de Menores e Incapaces. Personal policial llevó adelante entrevistas con padres, autoridades escolares y testigos para reconstruir lo ocurrido y evitar que se repitan episodios similares.

 

 

Escalante remarcó que el objetivo es actuar con rapidez y firmeza para prevenir hechos más graves. “La idea es actuar a tiempo, sin caer en el alarmismo, pero con firmeza, para evitar situaciones más graves como las que se han dado en otras zonas”, sostuvo.

En paralelo, el director de la escuela se comprometió a promover instancias de concientización y diálogo dentro de la comunidad educativa. Desde la Fiscalía se recordó que la difusión de videos que involucren a menores vulnera sus derechos y puede afectar su integridad, por lo que se insta a la ciudadanía a no compartir este tipo de material.

La causa cuenta con la denuncia formal de la madre de una de las chicas y continúa bajo investigación de la Fiscalía Penal Juvenil 2 y la Asesoría de Menores e Incapaces, que definirán las próximas medidas.

enores e Incapaces, organismos que definirán las medidas correspondientes.

Últimas noticias

