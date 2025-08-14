Choque en El Huaico: un auto terminó dentro de una obra y los vecinos piden frenar la alta velocidad

La tranquilidad de la mañana en Barrio El Huaico se vio interrumpida este jueves a las 7.45, cuando un fuerte choque entre dos vehículos terminó con un auto adentro de una obra en plena construcción. El siniestro vial ocurrió en la intersección de bulevar Barquet y avenida Nicolai, donde un Toyota Etios y un Fiat Cronos protagonizaron una violenta colisión.

Según las primeras versiones, el Fiat Cronos circulaba por bulevar Barquet y el Toyota Etios lo hacía por avenida Nicolai. En la zona había un colectivo estacionado en una parada y, en medio de una maniobra, uno de los conductores no advirtió la presencia del otro vehículo, lo que provocó el fortísimo impacto. Producto de la colisión, el Etios terminó en un espacio verde donde la Municipalidad realiza trabajos de parquizado para una nueva plaza con áreas de ejercicio y recreación.

Uno de los ocupantes resultó lesionado y recibió asistencia médica en el lugar. Ambos conductores serán sometidos al test de alcoholemia. El Toyota Etios debió ser retirado del sector a fuerza de empuje por parte de los efectivos policiales que intervinieron. Afortunadamente, en la obra no había operarios al momento del siniestro, lo que evitó una tragedia.

Vecinos de El Huaico advirtieron que el lugar es un punto crítico de inseguridad vial: “Acá los vehículos y colectivos pasan a altísima velocidad. No se respeta al peatón ni las normas básicas de tránsito”, se quejaron. Además, remarcaron que el barrio creció exponencialmente en los últimos años, pero la infraestructura vial y el control del tránsito no acompañaron ese desarrollo; pero a la vez, señalan la gran imprudecia que existe en los conductores.

La policía realizó los peritajes pertinentes del siniestro vial para determinar cómo sucedió.