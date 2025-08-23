Apolinario Saravia: secuestran más de 700 kilos de carne no apta para el consumo

Ayer, durante un operativo realizado por la Policía Rural y Ambiental de Las Lajitas, se detectaron graves irregularidades en carnicerías de Apolinario Saravia.

En el marco de los controles, dos personas, propietarias de diferentes comercios, fueron infraccionadas por la tenencia y comercialización de productos cárnicos no aptos para el consumo humano.

El decomiso alcanzó un total de más de 700 kilos de carne porcina y vacuna, que fueron retirados de los establecimientos. Ante la magnitud de la infracción, intervinieron la Fiscalía Penal zonal y el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González, quienes tomarán las acciones pertinentes.