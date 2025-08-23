PUBLICIDAD

23 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Expo Rural Salta
Nicolás Pino
El clima en Salta
Guillermo Francos
Rugby Championship
Javier Milei
Primera Nacional
Incendios en Salta
Deportes

Central Norte vs. Gimnasia (M) EN VIVO: el cuervo empata ante el líder de la zona B

El conjunto azabache vuelve al Martearena tras los empates registrados en Isidro Casanova y Mataderos.
Sabado, 23 de agosto de 2025 21:16
Central Norte se mide ante el puntero de la zona B en el Martearena. J. Rueda
Este sábado desde las 22, Central Norte se reencuentra con su gente en el estadio Martearena: juega por la fecha 28 de la Primera Nacional ante Gimnasia de Mendoza. La última vez que jugó en el mundialista salteño fue hace 20 días, el domingo 3 de agosto en la derrota ante Chaco For Ever por 1 a 0.

Central y Gimnasia de Mendoza juegan en el Martearena. J. Rueda

Tras la caída con los chaqueños, el cuervo obtuvo dos puntos en su doble visita a Buenos Aires: igualó sin goles ante Almirante Brown en Isidro Casanova y ante Nueva Chicago en Mataderos (con un final polémico por el claro penal no cobrado para el conjunto salteño).

 

Esta noche el cuervo tiene otra parada complicada porque se mide con el líder de la zona B y busca una victoria que le permita llegar provisoriamente al puesto 12. Hoy el azabache posee 30 unidades y está 14º, muy lejos de los mendocinos que tienen 52 y un partido menos que el cuervo.

Este, además, será un choque clave para Central porque tras este partido deberá visitar a Gimnasia y Esgrima de Jujuy el próximo domingo en el estadio 23 de Agosto.

Así está la tabla de posiciones 

