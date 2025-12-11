Tartagal: la causa de abuso sexual detrás del embarazo de una niña de 12 años

El Juzgado de Garantías 2 de Tartagal lleva adelante la investigación en contra de un joven de 19 años acusado como presunto autor del delito de abuso sexual con acceso carnal contra una niña de 12. Justamente esta mañana hubo una protesta afuera del edificio de Ciudad Judicial de Tartagal, por parte de personas de la comunidad originaria a la que pertenece la niña. Aseguran que la menor quiere seguir adelante con el embarazo, pero se trata de una situación de alto riesgo para la niña.

La causa se inició por denuncia de la Fiscal Penal de Violencia de Género del distrito Norte. La niña había sido citada para hoy a una audiencia en Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), pero interpretó que la medida era para una interrupción del embarazo que se encuentra cursando a raíz del hecho. Ante esto decidió encadenarse en la Ciudad Judicial como modo de protesta.

La menor fue asistida y atendida inmediatamente por una psicóloga del Ministerio Público en Tartagal, quien le explicó en presencia de la referente de su comunidad originaria, Marcela Calermo, que la citación era para prestar declaración sobre lo sucedido, por lo que una vez aclarado el asunto la niña pudo dar su versión de los hechos en CCTV.

La causa se encuentra en estado de investigación para recolectar pruebas. La detención del joven acusado ya fue ordenada por el juzgado interviniente.

El Asesor de Incapaces

En el caso, intervino el Asesor de Incapaces 1 de Tartagal, Juan José Andreu, a raíz de una denuncia presentada por la madre de la niña. En primer lugar solicitó todas las medidas de resguardo, para garantizar los derechos de la niña. Requirió a los organismos correspondientes tomar acciones en protección de la niña.

Además, solicitó a los responsables del área de Salud que se garanticen todas las prestaciones para resguardar la salud física y mental de la nena. También requirió que Salud informe si existe riesgo vital para la niña, ya que tanto ella como la madre manifiestan voluntad de continuar con el embarazo.

Desde la Asesoría se realiza el seguimiento de la situación de la niña y todas las actuaciones relacionadas con el caso. Estas medidas se solicitaron, independientemente de la investigación penal que en paralelo lleva adelante la Fiscalía.