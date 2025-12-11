Tormentas, granizo y alerta amarilla: advierten un jueves inestable en Salta

La jornada de hoy llega con señales claras de inestabilidad en el Valle de Lerma. El meteorólogo Edgardo Escobar explicó que durante las próximas horas se producirá el ingreso de un sistema frontal, un pulso de aire fresco que generará una línea de inestabilidad sobre la región. El fenómeno impulsó al Servicio Meteorológico Nacional a emitir una alerta amarilla por tormentas fuertes desde las 18 hasta las 6 de la mañana del viernes.

Según detalló Escobar, el escenario previsto incluye precipitaciones, tormentas que podrían ser localmente intensas, ráfagas de viento, un acumulado estimado entre 20 y 50 milímetros y la posible caída de granizo en zonas puntuales.

El especialista recordó que tanto los pronósticos como las alertas “no significan que el fenómeno sucederá con el 100% de certeza, pero sí que existen condiciones favorables y que la población debe mantenerse informada”.

Entre este jueves y mañana, la temperatura máxima rondará los 28° o 29°, mientras que el viernes el termómetro podría marcar alrededor de 27°.

Diciembre viene bien en materia de lluvias

Escobar indicó que el mes se acerca a los valores esperados para esta época. La media histórica de diciembre es de 138,3 milímetros, y hasta ahora ya se registraron 109 milímetros. “Faltan varias lluvias por delante, así que es probable que lleguemos a los valores medios”, sostuvo.

¿Qué se espera para Navidad?

Con el clima como tema inevitable en cada mesa, Escobar también trazó los primeros indicios para el 24 de diciembre. Hasta ahora, el pronóstico muestra una jornada inestable, con una máxima cercana a los 28° y probables precipitaciones acompañadas de tormentas aisladas.

Mientras el comportamiento atmosférico mantiene cierta incertidumbre típica de la temporada, el especialista insistió en seguir de cerca las actualizaciones oficiales para organizar actividades al aire libre y prever las condiciones del fin de semana.