Clima en Salta: hay alerta por tormentas y se viene un finde para meterse a la pileta

El tiempo en la ciudad de Salta y alrededores volverá a mostrar su faceta más inestable en las próximas jornadas. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este jueves una jornada calurosa, con una temperatura máxima estimada en 30° y alta probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde y la noche.

El organismo nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que abarca a Salta Capital, Cerrillos, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma. Según el reporte, podría registrarse caída de granizo, actividad eléctrica intensa y ráfagas que alcanzarían los 80 km/h. "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de que sean superados en sectores puntuales", dice el informe.

Por su parte, el meteorólogo Edgardo Escobar recordó que en lo que va de diciembre se acumuló 109 mm de precipitaciones, quedando la marca muy cerca del promedio histórico, que es de 138,4.

Para el viernes, seguirá vigente el alerta amarillo, lo que indica que las tormentas podrían repetirse durante toda la jornada. La máxima prevista será de 28°, en un día marcado por la humedad y la inestabilidad constante.

El tiempo del sábado y domingo

El sábado mostrará un repunte térmico, con una máxima pronosticada de 31°, ambiente caluroso y nuevamente chances de lluvias, especialmente hacia la noche. Aunque no se descartan chaparrones dispersos, el mayor foco de inestabilidad se concentraría sobre el cierre del día.

El domingo, en tanto, será el día más caluroso del fin de semana, con una temperatura que podría alcanzar los 32°C, ideal para actividades al aire libre y en la pileta. No obstante, existe una baja probabilidad de lluvias durante la tarde-noche, por lo que el cierre del fin de semana también puede traer alguna precipitación aislada.

Lunes fresco

El meteorólogo Edgardo Escobar adelantó que luego del fin de semana, ingresará un pulso de aire frío que hará descender las temperaturas. Para el lunes, la máxima está estimada en 23º. También hay una baja probabilidad de precipitaciones.