Comenzó la temporada del "chapuzón": días, horarios y entradas de las piletas municipales en Salta

Este fin de semana largo comenzó la temporada de pileta en la ciudad de Salta: más de 6.500 personas ingresaron entre el sábado 6 y el domingo 7 a los complejos Carlos Xamena, Nicolás Vitale y Juan Domingo Perón.

Para la Agencia Salta Deportes la respuesta del público fue “muy positiva” en ambas jornadas de apertura.

Familias, grupos de amigos y turistas disfrutaron de las instalaciones, tanto en los natatorios como en los sectores recreativos y de descanso.

El balneario Carlos Xamena ya se encuentra habilitado. Foto: archivo

Ezequiel Barraguirre, el titular del organismo recordó que las entradas pueden adquirirse de manera virtual a través de natatoriosmunicipales.boleteriadigital.com.ar, además de la compra presencial en las boleterías de cada complejo.

Este lunes 8 de diciembre solo abrieron los natatorios Carlos Xamena y el complejo Nicolás Vitale, pero a partir de mañana 9 de diciembre, los balnearios abrirán de martes a domiongo, de acuerdo al cronograma que dio a conocer de manera oficial.

Cabe recordar que el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional ubica a Salta en la franja que tendrá temperaturas en valores "superiores a lo normal".

Entradas y horarios

Carlos Xamena y Nicolás Vitale

Horario: de martes a viernes de 12 a 18; sábados, domingos y feriados de 11 a 18.

Mayores: $800

Menores: $500

Natatorio Juan Domingo Perón

Horario: de martes a viernes de 12 a 18; sábados y feriados de 8 a 18 (domingos cerrado).

Mayores: $1000

Menores: $800

Se recuerda que las personas con discapacidad ingresan de manera gratuita, junto a un acompañante.

Con el buen clima y el inicio de la temporada veraniega, las piletas municipales vuelven a consolidarse como uno de los espacios recreativos más elegidos por los salteños.