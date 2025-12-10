PUBLICIDAD

10 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Motochorros en Salta
Narcotráfico en Salta
Verano 2026
Rescate en Orán
Calendario escolar
Academia Güemesiana
Adopta un Amigo
Fundación Alfarcito
Derrumbe en Marruecos
Salta

Más de 20 municipios presentarán su oferta en la Plaza Turística de la Expo Ciudad

Este 13 y 14 de diciembre, de 11 a 00 hs, el Ente de Turismo Municipal desplegará en el Centro de Convenciones de Limache un espacio especial con las propuestas turísticas del norte argentino, degustaciones, juegos, beneficios para viajar y una completa grilla de intervenciones artísticas.
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 11:18
Imponente paisaje de Molinos
Se presentará este fin de semana una Plaza Turística dentro de la Expo Ciudad, un espacio pensado para acercar a salteños y visitantes toda la oferta turística del verano 2025-2026. Será el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, de 11 a 00 horas, en el Centro de Convenciones de Limache. Se trata de una iniciativa de la Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo.

El subsecretario de Promoción Turística, Juan Contreras, destacó que participarán del encuentro las provincias de Salta, Jujuy, y más de 20 municipios, quienes mostrarán sus atractivos, actividades, festivales y lanzamientos de temporada.

 “Queremos que los salteños y turistas conozcan todo lo que pueden disfrutar este verano. Estaremos junto a cámaras de turismo presentando promociones, descuentos y beneficios para viajar por toda la provincia y el norte”, afirmó el funcionario.

Además de la información turística, la Plaza ofrecerá juegos, degustaciones y una programación artística desde las 19hs con intervenciones culturales de diferentes municipios para amenizar la tarde y acompañar el paseo de los visitantes.

Participantes:

Salta, Jujuy, la Policía Turística y los municipios de Seclantás, Cachi, Molinos, Cafayate, San Antonio de los Cobres, Tolar Grande, Iruya, Ciudad de Salta, San Lorenzo, Coronel Moldes, La Caldera, Vaqueros, Campo Quijano, El Jardín, La Merced, Cerrillos, La Candelaria, Chicoana, Guachipas, Tartagal y Orán.

Programación artística de la Plaza Turística:

Sábado 13 de diciembre:

19:00 – Norteños (Salta Ciudad)

19:30 – Valentino Albornoz, el Gauchito Salteño (Salta Ciudad)

20:00 – Gonzalo Fernández junto a Danzas Martínez Villalba (San Lorenzo)

20:30 – Tolombeño (Cafayate)

21:00 – La Morena Cerrillana (Cerrillos)

21:30 – Eva Arjona (Cachi)

 

 

Domingo 14 de diciembre:

19:00 – Norteños (Salta Ciudad)

19:30 – Valentino Albornoz, el Gauchito Salteño (Salta Ciudad)

Temas de la nota

