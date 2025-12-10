"Caminos de sabiduría con nuestros abuelos", tras la huella del Padre Chifri

Compartir momentos con los viejos no es cosa común entre los jóvenes en estos tiempos. Mucho menos aprender de ellos. Por eso tiene tanto significado la actividad que eligieron desarrollar las becarias de la Fundación Alfarcito, quienes tienen el compromiso de volver siempre a la comunidad que las vio crecer. Miriam Arjona, Paola Bibiana Flores, Gabriela Arjona, Milagro Luzco, Maira Bautista y Leoncia Lamas, idearon regalarle un lindo momento a los abuelos de Punta El Agua, en la Quebrada del Toro, y mientras las horas corrían, el aprendizaje se hacía memorable. El difunto Padre Chifri les dejó a los jóvenes de las comunidades de los cerros un gran ejemplo de empatía y solidaridad, y también un camino trazado para volver a casa llevando prosperidad.

El paraje Punta El Agua, próximo al Palomar, está a 3730 metros sobre el nivel del mar. Y allí se reunieron todos este sábado. "Compartimos una hermosa jornada con los abuelos, conociendo sus historias, sus sueños y recuerdos. Para llegar, tomamos la Ruta 51, un día después de los aludes que afectaron la transitabilidad entre Alfarcito y Santa Rosa de Tastil. Gracias al trabajo de Vialidad Nacional el viaje fue maravilloso. Al llegar a Las Cuevas continuamos por un camino secundario en excelentes condiciones. Al llegar a Punta El Agua, los abuelos nos estaban esperando en el centro vecinal, y nos comentaron que algunos no pudieron asistir por falta de movilidad, así que salimos con dos camionetas a buscarlos", detalló Carlos Figueroa, vocero de la Fundación Alfarcito.

Agregó: "El proyecto se llamó Caminos de sabiduría con nuestros Abuelos, y consistió en agasajarlos, promover su bienestar emocional, social y físico a través de diversas actividades, fomentar la participación activa y el intercambio cultural entre generaciones. Para "romper el hielo" formamos una ronda donde con un ovillo de lana, el que lo tenía se presentaba y luego lo pasaba a otro. Esto permitió conocernos todos y saber quién era cada uno. La segunda actividad fue La caja de los secretos. En una caja se pusieron papelitos con desafíos: Cantar una Copla, Imitar una llama, decir algún dicho de campo y contar una historia que le haya sucedido. Los queridos abuelitos nos sorprendieron con sus historias increíbles".

Las becarias encargadas de la actividad, destacaron que la falta de reuniones recreativas para personas mayores en la comunidad, afecta su bienestar físico y emocional. Todos compartieron un almuerzo donde no dejaron de contar historias.

"Les entregamos camperas y suéteres nuevos que nos donaron y emprendimos el regreso a Salta, previa parada en Alfarcito para visitar la capilla donde descansa el Padre Chifri. Le agradecimos por la jornada maravillosa vivida, por el amor recibido por parte de los abuelos", señaló Figueroa.

El Programa de Becas "Padre Chifri" es un proyecto que lleva a cabo la Fundación Alfarcito, que permite continuar los estudios terciarios a 24 jóvenes de la Quebrada del Toro. Gracias a este programa nueve jóvenes ya se recibieron de enfermeros, psicopedagoga, policía, maestras y analista de sistema. Este programa se sustenta con el aporte económico de amigos de la Fundación Alfarcito y con personas que apadrinan a algunos estudiantes.