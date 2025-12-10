PUBLICIDAD

Municipios

Polémica en San Lorenzo por el Kila Gonza

El condenado exintendente asumiría hoy como concejal.
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 01:35
Ernesto "Kila" Gonza.
El condenado exintendente de San Lorenzo Ernesto "Kila" Gonza asumiría hoy su banca en el Concejo Deliberante de esa localidad, lo que despertó críticas y mucho enojo.

Según se supo, ayer por la mañana, Ernesto Gonza debía presentarse en una audiencia donde le leerían su condena y hasta debía quedar detenido en una causa por malversación de fondos y otros delitos a la administración pública; sin embargo, la audiencia fue suspendida por motivos que se desconocen. Al respecto, el actual intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, recordó que el exjefe comunal tenía una condena en primera instancia que lo inhabilitaba a ejercer cargos públicos y tres años de prisión en suspenso; sin embargo, la condena fue apelada por el imputado. A pesar de ello, el Tribunal de Impugnación ratificó los delitos y fijó una nueva condena, cuya audiencia debía realizarse ayer, pero se suspendió.

"Me da la sensación de que, tiene una estela protectora, no es normal que se suspenda cuatro veces, en pocos meses, la audiencia en donde solo deben decirle cuál es la pena que le corresponde", expresó Saravia.

Hoy -seguramente- Gonza concurrirá a la sesión preparatoria, donde hasta puede presidirla, ya que es el concejal de mayor edad. Sobre una posible asunción de Gonza como concejal, Saravia dijo que "si tiene que asumir, lo hará, pero los ediles seguramente harán cumplir la sentencia en primera instancia, la cual lo inhabilita a asumir cargos públicos".

 

