Una diplomatura de la UNSa busca a jóvenes salteños para el "Liderazgo Global"

Existe en Salta una oferta de diplomatura que es imperdible, que es no arancelada, para jóvenes, orientada al liderazgo global. Dicha propuesta comienza el año que viene, en la UNSa, con cupos sólo para 50 cursantes, y con la posibilidad de que 10 de éstos viajen a Suiza.

Se trata de la diplomatura en Liderazgo Global, un programa académico que surge como resultado de un convenio entre el Ministerio de Economía y Servicios Públicos de la provincia y la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Este programa está diseñado para capacitar a jóvenes en diversas áreas vinculadas al liderazgo, abarcando desde temas de la agenda mundial hasta habilidades prácticas como la oratoria y la comunicación efectiva.

La diplomatura se dictará durante 16 semanas, comenzando desde el 6 de marzo de marzo del 2026, con sesiones los viernes, en las tardes, y los sábados, por la mañana. Los interesados en postularse deben cumplir con los requisitos:

Ser salteño

Tener entre 18 y 30 años de esas.

Contar con el título de nivel secundario.

Demostrar dominio del inglés.

Desde la organización anunciaron que de entre los 50 estudiantes seleccionados, se escogerán 10 para participar en el "Youth Assembly", un evento internacional que reunirá jóvenes de más de 100 países. Para la edición 2026, el encuentro se llevará a cabo en Suiza, y todos los seleccionados asistirán becados.

Esta diplomatura surge como una iniciativa de jóvenes salteños que viajaron, este año, a Nueva York, a una asamblea de jóvenes mundiales a través de AFC, que es la American Field Service, que los becó, y que representaron a Salta.

Estos jóvenes salteños participaron en reuniones con sus pares de todo el mundo, casi cien países, y volvieron muy motivados, con muchas energías para hacer cosas. Junto con ellos, viajó el ministro de Economía y Servicios Públicos de la Provincia, Roberto Dib Ashur, quien los alentó a capacitarse, en forma previa, a toda la temática que se tratan en estas reuniones, para que los jóvenes salteños participen mejor preparados.

Es así que, este año la UNSa firmó un convenio con el Ministerio de Economía y la Facultad de Ciencias Económicas de la UNSa para desarrollar la diplomatura en liderazgo global.

"En base a la experiencia de los jóvenes que fueron este año se diagramaron tres ejes temáticos que va a incluir esta diplomatura. Cada módulo tiene 5 ejes temáticos, todos impartidos por docentes especialistas en cada uno de los temas. Se harán reuniones, evaluaciones, calificaciones, desempeño, varios parámetros, y después en base a eso la American Field Service, AFS, hará la selección final de los diez que van a viajar. Esto es un ganar ganar. No solamente ganan los que van a viajar, sino también los asistentes, porque van a estar los 10 jóvenes que viajaron este año, y van a poder compartir toda esa experiencia, esas dinámicas que vivieron este año. Con lo cual van a recibir, además de la capacitación, toda esa formación práctica, real", dijo la directora de la diplomatura, Martha Medina.

Los tres módulos principales:

Agenda Global: ODS, geopolítica contemporánea, organismos multilaterales y temas estratégicos como sostenibilidad, cambio climático, tecnología y desafíos del trabajo.

Habilidades y Destrezas (Skills): oratoria, storytelling, coaching, manejo de medios y comunicación intercultural.

Liderazgo y Trabajo en Equipo: teorías del liderazgo, estrategias de gestión, resolución de casos y bootcamp de liderazgo bajo metodologías internacionales.

"Además van a recibir un certificado universitario en diplomatura, en liderazgo global. ¿Y esto en qué los beneficia a estos jóvenes? Bueno, van a fortalecer su currículum vitae, van a incorporar herramientas y habilidades y dinámicas de trabajo en equipo, de liderazgo, ya sea para volcarlo en acciones concretas en la provincia o a nivel nacional o internacional; porque pueden participar en otros eventos internacionales, no solo en este. Se pueden desarrollar proyectos de impacto social que tenemos muchas áreas en la provincia, como por ejemplo fortalecer en salud, en pobreza, en en temas ambientales; por eso repito: es un ganar ganar.", concluyó Medina.

Plazos y condiciones

La directora dijo que extendieron el tiempo hasta el 31 de enero de 2026 para inscribirse, que deben tener el DNI que asegure que son jóvenes con domicilio en Salta; y que cumplan los 30 años hasta antes de esa fecha (31 de enero). Por lo tanto se extiende la fecha para inscripciones y edad.

Sólo hay cupo para 50 estudiantes y es sin aranceles. Hay que completar el formulario de inscripción completo y e incorporar un video de 2 minutos, diciendo en inglés quién eres y por qué quieres participar en un proyecto como este, cuál es tu motivación, si has desarrollado alguna acción o proyecto de impacto social. Se exige un inglés intermedio porque en las reuniones se arman grupos de jóvenes de todo el mundo y se interactúa en inglés.

El valor agregado que tiene esta diplomatura es que tiene un fortalecimiento en inglés. Habrá dos docentes especializados y permanentes destinador a apoyar y fortalecerlas habilidades en inglés.

Se insiste: es una diplomatura no arancelada. Que, para el cursado de mardo a mayo de 2026, tiene previsto una ayuda a los estudiantes del interior provincial, y es una propuesta que llevará también costo alguno, en pasajes, alojamiento y comidas, a los 10 seleccionados a Ginebra a la asamblea de jóvenes de todo el mundo.