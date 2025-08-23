PUBLICIDAD

23 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Nacionales

Victoria Villarruel cruzó a Mayra Mendoza por vincularla a las presuntas coimas en discapacidad

La vicepresidenta le respondió en X a la intendenta de Quilmes, quien previamente había publicado un ida y vuelta de 2020 entre Villarruel y Diego Spagnuolo.
Sabado, 23 de agosto de 2025 21:47
En medio del escándalo por los audios que revelan presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, protagonizó un fuerte cruce en redes sociales con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, luego de que esta la vinculara con el exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo.

Mendoza, referente de La Cámpora, publicó en sus redes sociales un mensaje que apuntaba directamente a la vicepresidenta: "Nos gobierna una banda de corruptos. TODOS, comenzando por @JMilei @VickyVillarruel @KarinaMileiOk", en referencia al gobierno de Javier Milei.

 

 

El intercambio se intensificó cuando Mendoza compartió una conversación en Twitter entre Villarruel y Spagnuolo, de 2020, donde ambos se muestran cercanos. En la conversación, Spagnuolo, en tono de broma, escribió: "Siempre es lindo que te despierten con un beso. Salvo que estés preso", a lo que Villarruel respondió con otra ironía: "Vos aprovechá para depilarte las piernas así no lo pinchas". Estos mensajes, de mayo de 2020, mostraron la relación amistosa entre ambos, antes de que Villarruel asumiera como vicepresidenta y Spagnuolo fuera cesado de su cargo en la ANDIS.

Villarruel, en un contundente mensaje en X (antes Twitter), respondió a Mendoza: "Dejá de bolsillear gente y tratame con respeto que soy la vicepresidente de la Nación".

A pesar de la cercanía evidenciada en los mensajes de 2020, Villarruel no fue nombrada por Spagnuolo en los audios filtrados, aunque algunos especulan sobre su posible vínculo con la filtración, dada la interna que mantiene con el presidente Milei y su círculo más cercano.

El cruce de palabras continuó cuando Mendoza redobló la apuesta y le dijo a Villarruel: "Lo que sos es terrible corrupta y amante de Videla. No te quiere nadie, ni en su propio rejunte".

