Choque en Zabala y Santa Fe: una moto terminó debajo de un auto y hubo heridos

Un nuevo episodio de inseguridad vial sacudió esta mañana a los vecinos de la intersección de Zabala y Santa Fe, donde una motocicleta de 110 cc, en la que se desplazaban un hombre y una mujer, terminó incrustada debajo de un Ford Escort rojo.

El impacto fue tan fuerte que la moto quedó aprisionada bajo la trompa del vehículo, generando escenas de tensión en la zona. Testigos confirmaron que los dos ocupantes de la moto llevaban casco, lo que evitó un desenlace aún más trágico. Ambos resultaron con heridas de consideración y fueron trasladados al hospital San Bernardo, donde permanecen bajo observación.

Personal de Tránsito Municipal intervino de inmediato y confirmó que se trata de una esquina señalada reiteradamente por los automovilistas como “muy peligrosa”. Los vecinos aseguran que allí los choques son frecuentes y que existe un reclamo histórico por la colocación de semáforos o medidas de ordenamiento vial.

“Hace años que pedimos soluciones porque cada semana hay algún accidente. Es una trampa mortal”, señaló un comerciante de la cuadra.

Por disposición de las autoridades, las calles Santa Fe y Castellanos, así como Zabala y Rondeau, permanecieron cortadas mientras trabajaba personal de Criminalítica de la Policía de Salta para relevar pruebas y establecer la mecánica del siniestro vial.